La policía francesa frustra una matanza al paso de la antorcha olímpica por Burdeos

Un hombre que había planificado una matanza al paso este jueves de la llama olímpica por Burdeos (suroeste de Francia) fue detenido gracias a un mensaje que había colgado en sus redes sociales, en las que rendía homenaje a un asesino que mató a seis personas en Estados Unidos en 2014.

La información del arresto la dio este jueves en su cuenta de X el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, que explicó que se trata de "un individuo que planificaba una acción violenta durante el paso del relevo de la llama olímpica en Burdeos". Darmanin, que se encuentra en Nueva Caledonia donde acompaña al presidente francés, Emmanuel Macron, en una visita para tratar de aplacar los disturbios en ese archipiélago de ultramar del Pacífico, agradeció su captura "a los policías y más ampliamente al conjunto de los agentes" de su departamento.

Un individu planifiant une action violente lors du passage du relais de la flamme olympique à Bordeaux a été interpellé. Merci aux policiers et plus largement à l’ensemble des agents du ministère @Interieur_Gouv qui sécurisent cette fête populaire avec un professionnalisme et un… https://t.co/GPncdNBhUm