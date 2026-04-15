Poli Rincón sentencia a Vinicius: "Hay que venderlo el primero"

El Real Madrid ha quedado eliminado de la UEFA Champions League tras caer ante el Bayern de Múnich en un partido marcado por la polémica expulsión de Eduardo Camavinga. El resultado final fue de 4-3 a favor del conjunto alemán, en un encuentro muy disputado en el que el equipo blanco dominó gran parte de la segunda mitad. Sin embargo, los goles de Luis Díaz y Michael Olise acabaron sentenciando la eliminatoria.

El futuro de Vinicius Júnior en el Real Madrid ha sido puesto en tela de juicio por Poli Rincón, colaborador de Tiempo de Juego. Rincón ha expresado con contundencia su opinión sobre la situación del delantero brasileño, abogando por su venta inmediata durante el programa deportivo.

Un ciclo terminado

Según el exfutbolista, el ciclo del jugador en el club blanco ha concluido. "Este futbolista, todo lo que tenía que dar en el Madrid lo ha dado ya", ha afirmado Rincón. Considera que la permanencia de Vinicius es incluso "perjudicial" para el equipo porque "no aporta nada más, no te va a dar nada más".

La prioridad: "un 9 de verdad"

El colaborador de Tiempo de Juego ha sugerido que la salida del brasileño sería una oportunidad para mejorar y reforzar el equipo en puestos clave. La prioridad, según Rincón, sería la incorporación de "un 9 de verdad", un delantero centro goleador que el equipo necesita. Ha puesto la venta de Vinicius como la máxima prioridad en la planificación deportiva: "Yo tengo claro que Vinicius hay que venderlo el primero, o sea, primero Vinicius, luego los demás".