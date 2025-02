Poli Rincón alucina con el Real Madrid ante el City y da el nombre del equipo que le puede competir la Champions: "Y lo digo aquí"

El Real Madrid solventó este miércoles de la mejor manera posible su papel en la repesca y avanzó a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Eliminado el Manchester City, ahora al Real Madrid le queda esperar al sorteo que se celebrará este viernes en Nyon (Suiza), en la sede de la UEFA, donde quedará configurado el camino hasta la final.

En este formato renovado de la competición, ahora al equipo blanco le queda esperar quién será su próximo rival en octavos, que solo podrá ser el Leverkusen o el Atlético de Madrid.

Sin embargo, uno de los comentaristas de la retransmisión del partido en Tiempo de Juego se atrevió con algo más allá. Poli Rincón, absolutamente rendido al equipo de Carlo Ancelotti en este duelo de vuelta de la repesca frente al City de Guardiola, se atrevió con el nombre del único equipo vivo en la Champions que cree que puede competirle directamente la Copa de Europa.

"Os voy a decir una cosa aquí hoy", anunció Poli casi al término del partido: "El rival del Madrid para esta Copa de Europa es el PSG".

Cordon Press Dembele celebra un gol con el PSG.

El equipo que dirige Luis Enrique Martínez, cuya mejora fue analizada este pasado martes por el especialista Julio Maldonado 'Maldini' en El Partidazo de COPE, resolvió su eliminatoria frente al Brest por un contundente 10-0 en el marcador global (0-3 en la ida y 7-0 en la vuelta). Junto al Real Madrid, seguramente sean los dos equipos que más han mejorado desde la fase de grupos, en la que ambos sembraron multitud de dudas.

lA CONFIANZA DE POLI RINCÓN

Tal fue la euforia de Poli Rincón y la confianza que tiene sobre el Real Madrid, que quiso sacar pecho al recordar que, cuando en el anterior sorteo de la Liga de Campeones, al equipo blanco le tocó la bola del Manchester City, él -según sus palabras- fue el único que mostró convencimiento de que el Real Madrid lograría ganar tanto en la ida en el Etihad como en la vuelta, en el Santiago Bernabéu.

"Había aquí uno que pensaba que el Real Madrid iba a ganar los dos partidos", le recordó Poli a Paco González, que le sugirió: "¿Y por qué no apostaste dinero? ¿Te podrías forrar, no?"

EFE Kylian Mbappé celebra con Vinicius y Ceballos el 2-0 del Real Madrid contra el Manchester City.

"Paco, yo no apuesto nunca. Pero aquí me dijisteis 'loco'. Si pudiera recortar lo que dije ese día, me llamásteis loco, dijisteis que no sabía lo que decía y qué medicación me había tomado…", volvió a presumir Poli antes de Paco le replicase con sentido del humor: "En realidad, no dijimos ninguna mentira".