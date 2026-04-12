Pol Lozano señalaba a Fermín

El derbi entre Barcelona y Espanyol acabó con polémica y victoria azulgrana por 4-1. Tras el mismo y para celebrar el triunfo algunos futbolistas locales entonaron cánticos contra el conjunto perico sobre el mismo césped: "Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar, te tiramos Sarriá y luego te echamos de nuestra ciudad, luego bajaste de división para poder ser campeón. Rezaremos por tu desaparición".

Unos cánticos que no gustaron nada entre los jugadores del Espanyol y que Pol Lozano posteriormente condenó: "Cuestión de fútbol. Yo creo que se ha visto aquí delante de todos el respeto que tienen hacia los otros compañeros de profesión y ya está, ¿no? No hay nada más que añadir". Unas palabras con las que se ha especulado con que iban dirigidas a Gavi, que durante el encuentro tuvo un pique con Pere Milla, pero nada más lejos de la realidad. Lo que no le hizo gracia a uno de los capitanes pericos fue cómo se comportó Fermín, el más entregado en las canciones de la grada.

En el club si se valora muy positivamente la actitud de Joan García, exjugador del Espanyol y ahora en el Barcelona, que se mantuvo muy alejado de todo lo ocurrido y cuyo comportamiento aplauden.