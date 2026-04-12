Van Aert burla a la mala suerte y deja a Pogacar sin su último Monumento

Tadej Pogacar estaba a un paso de entrar en la historia. Su nombre iba a figurar desde este domingo junto al de los belgas Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck y Rik Van Looy en una de las hazañas más complicadas de este deporte: ganar los 5 Monumentos. Pero apareció otro belga para mantener intacta la gloria para su país.

Wout Van Aert, un histórico perdedor, uno de los hombres con más mala suerte de este deporte firmó la victoria más grande de su carrera después de sobrevivir a la habitual carnicería de pinchazos, averías y caídas de la prueba, que dejó por el camino a Van der Poel o Ganna. Pogacar y el belga llegaron juntos al mítico velódromo y allí consiguió batir al sprint al mejor ciclista del mundo para conseguir su primera Paris-Roubaix. Sus lágrimas en los ojos lo decían todo. Una victoria que vale por toda la enorme colección de segundos puestos que hasta la fecha atesoraba.

El belga fue el primero en completar los 258,3 km entre Compiègne y el velódromo de André-Pétrieux, tras superar 30 sectores adoquinados que representaban 54,8 km del total del recorrido. Van Aert entró en meta con un tiempo de 5h.16.50, seguido por el esloveno. La tercera plaza fue para el belga Jasper Stuyven. Van Aert sucede en el palmarés a Mathieu Van der Poel, quien no pudo lograr su cuarta victoria consecutiva después de sufrir un pinchazo en el mítico Bosque de Arenberg, que le hizo perder dos minutos.