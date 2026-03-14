El plan de Fernando Alonso para el GP de China: "Sería bueno ver la bandera a cuadros"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que su único objetivo este domingo en el Gran Premio de China será "intentar completar la carrera", además de afirmar que "el vaso está bastante vacío" y que la situación sigue siendo "mala", aunque está convencido de que "la fiabilidad se encontrará tarde o temprano".

"El plan sería intentar completar la carrera, sería bueno ver la bandera a cuadros por primera vez. La hemos visto hoy los dos coches, pero en la esprint. A ver si mañana con uno de los dos podemos ver la bandera a cuadros", señaló en declaraciones a DAZN. Respecto a la carrera corta, el asturiano reconoció que no pudieron hacer una lectura excesivamente positiva. "No aprendimos mucho. Hicimos la mejor vuelta ayer y hoy también, pusimos tres juegos de neumáticos así que tuvimos tres oportunidades de optimizar un poco la vuelta. Esto es lo que había hoy", indicó.

En este sentido, el bicampeón del mundo es consciente de que al AMR26 todavía le queda mucho por mejorar. "El vaso está bastante vacío por mucho que lo miremos. Cada paso adelante que damos, añadimos una gotita, a ver si lo podemos ver medio lleno en unas carreras", subrayó, asegurando que aún "queda tiempo".

"Por lo menos hemos podido completar la carrera con los dos coches, es la primera vez que consigo hacer la tanda larga sin problemas. Estoy contento, seguramente hayamos recogido datos importantes para el equipo. Pero la situación sigue siendo mala y tenemos que mejorar mucho. Como dije el jueves, la fiabilidad se encontrará tarde o temprano, las prestaciones creo que van a llevar más tiempo, meses incluso", finalizó.

carlos sainz, vueltón y solo 17º

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) ha asegurado que ha vivido un sábado "frustrante" en el Gran Premio de China, duodécimo en la carrera al sprint y decimoséptimo en la sesión de clasificación, en la que se ha lamentado de que "ni siquiera una vuelta muy buena te permite pasar a la Q2". "He ido rápido, pero ahora mismo son momentos duros para el equipo, en los que ni siquiera una vuelta muy buena te permite pasar a la Q2", señaló en declaraciones a DAZN.

A pesar de todo, el madrileño se centra en los aspectos positivos. "Es frustrante, pero en esta primera parte del año intento quedarme con lo poco positivo que hay. Voy rápido con el coche y, aunque no hice la 'qualy' en Australia, me subo y soy capaz de hacer buenas vueltas", indicó. Por último, desveló cuál es su objetivo este domingo en carrera. "Mañana un 'Top 15' es un poco a lo que aspiramos, a no ser que los demás nos ayuden mucho. A igualdad de neumáticos, no tenemos ritmo para mucho más, pero las carreras hay que correrlas y saldré a por ello", finalizó.