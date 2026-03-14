Antonelli se convierte en el poleman más joven de la historia

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se convirtió en el 'poleman' más joven de la historia de la Fórmula 1, batiendo el récord que estaba en manos del alemán Sebastian Vettel desde 2008, y saldrá primero en China al aprovechar los problemas de su compañero, el británico George Russell.

A sus 19 años -por los 21 de Vettel-, el joven piloto cubrió los 5.451 metros de la pista shanghainesa en un 1:32:64 milésimas, aventajando por unas dos décimas (+0,222) a un Russell que venía dominando con puño de hierro en este inicio de temporada y que había ganado la carrera al sprint, pero al que su monoplaza 'traicionó' en la fase clasificatoria final.

Alonso, Sainz y Pérez, K.O.

La ronda inicial (Q1) empezó marcada por problemas para pilotos como el británico Lewis Hamilton (Ferrari), que se quejaba de 'latigazos' en frenadas a la entrada de la curva. Quienes empezaban con toda la tranquilidad del mundo eran los Mercedes: quizá conscientes de su superioridad, no salían hasta la mitad de la sesión, y lo hacían para ponerse directamente en cabeza... hasta que Leclerc dio un golpe sobre la mesa, demostrando de nuevo que los Ferrari han venido a pelear este año.

Tres cuartas partes de la presencia hispanohablante cayó a las primeras de cambio: el mexicano Sergio 'Checo' Pérez finalmente partirá último. Y los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) también saldrán desde atrás, concretamente desde los puestos 17 y 19. El mensaje por radio para el madrileño fue claro: "Ha sido una buena vuelta, pero esto es todo lo que el coche puede dar".

En la segunda ronda, Leclerc volvió a superar a Russell tras batir el récord de los dos primeros sectores. El británico, le decía a su equipo por radio que notaba que algo fallaba en su monoplaza; el diagnóstico que hacía era que se le había roto el alerón delantero. Y las gradas estallaban en sorpresa cuando Russell se quedaba tirado en medio de la pista en la ronda final (Q3). Por radio, trasladaba a su escudería problemas por freno motor e imposibilidad de subir de marcha. Todo se le ponía de cara a Antonelli.

F1 Parrilla de salida del Gran Premio de China de Fórmula 1.

Russell pone el picante

Russell mantuvo la emoción hasta el final: volvió a pista para un último intento y logró finalmente una segunda plaza que le podría dar opciones si Antonelli firma una salida tan pésima como la del sprint, cayendo desde la segunda a la novena posición. En cualquier caso, los que vienen demostrando su fortaleza en los arranques son precisamente los Ferrari. Y ahí estarán Hamilton (3º) y Leclerc (4º). Los McLaren saldrán quinto y sexto y Verstappen lo hará octavo después de que Gasly diera la sorpresa y se colara séptimo en parrilla.