Piqué 'estalla' contra el gobierno de Andorra y amenaza con irse: "No podemos seguir así"

El presidente del FC Andorra, el exjugador del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué, ha dejado unas explosivas declaraciones este domingo tras el encuentro que han disputado este domingo ante el Ourense, encuentro correspondiente a la 22ª jornada en Primera RFEF y que finalizó empate 0-0, por las condiciones del estadio y ha cargado duramente contra el gobierno andorrano y amenaza con una posible marcha si no se encuentra una solución.

"Mirad, llevamos seis años trabajando en este proyecto, invirtiendo y haciendo crecer el club. Hemos demostrado con hechos que somos un proyecto serio, que nos preocupamos por el club y el país. Y ahora nos encontramos con esa vergüenza. Hoy no se ha jugado a fútbol, hoy sufrimos un auténtico despropósito”, expresó Piqué en rueda de prensa.

En su discurso, Piqué además habló del mal estado del terreno de juego: “Ayer el rugby jugó aquí. El viernes también entrenaron. Nosotros, que somos quien paga para que este estadio esté en condiciones, nos encontramos con que hoy la pelota no rueda. No es justo".

Andy Cespedes Alcalá en el último partido en casa frente al Andorra

Por otro lado, Piqué recordó que ha invertido “más de 4 millones de euros en el estadio". Apuntó que fue él quién pagó "la rehabilitación, el mantenimiento, la hierba natural, la calefacción… Y hoy jugamos en un campo donde es imposible dar tres pasadas seguidas. Esto no puede seguir así”.

https://www.fcandorra.com/ Toma área de las instalaciones del Andorra FC

"Lo que no puede ser es que cada fin de semana juguemos aquí, asumimos los costes, nos esforzamos para que el proyecto crezca y nos encontramos esto", denunció el exjugador del Barcelona.

Piqué ha recordado que con él al frente del Andorra, el equipo ha subido desde Primera Catalana hasta la Segunda División: "De 20 personas a 2.000 (espectadores) y el año pasado tuvimos la mala suerte de bajar a Primera RFEF. Juntamente con el baloncesto, somos el proyecto deportivo más importante para el país".

cambio de estadio

El presidente del FC Andorra también analizó la posibilidad de cambiar de estadio, pero él mandó un contundente mensaje: "Nos envían a jugar Encamp. Me encanta Encamp, pero no volveremos. No iremos".

Durante la citada intervención, Piqué ironizó al apuntar que ellos pagan para que el rugby tenga campo "pero eso ya no lo vamos a hacer más”: “Llevamos seis años escuchando promesas, reuniéndonos con el gobierno, esperando una solución".

EFE Gerard Piqué quiere reducir la carga de partidos en el fútbol.

Para acabar la rueda de prensa, y como recogen medios como Andorra Esportiu, Piqué mandó su mensaje más contundente y con una amenaza clara de abandono del país: “Si el gobierno no nos da una solución inmediata, nosotros tomaremos decisiones. No podemos seguir así. No podemos aceptar ese trato. Y si hace falta plegar, lo haremos”.

"Si no se hace nada, si no hay una voluntad real para solucionar este problema, nosotros daremos el paso que sea necesario”, concluyó Piqué sin permitir preguntas.