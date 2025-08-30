COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

Vuelta españa | 8ª etapa

Philipsen suma la segunda en Zaragoza

Jornada de transición con una larga escapada de tres españoles y victoria al sprint de Jasper Philipsen en la meta de Zaragoza. Traen sigue líder. Ayuso se dejó ir en los kilómetros finales.

Jasper Philipsen ganó la octava etapa de la Vuelta a España.

Cordon Press

Jasper Philipsen ganó la octava etapa de la Vuelta a España.

Agencia EFE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El ciclista belga Jasper Philipsen, del Alpecin-Deceuninck, ha logrado este sábado la victoria en la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España, disputada entre las localidades aragonesas de Monzón Templario y de Zaragoza sobre 188 kilómetros, mientras que el noruego Thorsten Traeen (Bahrain-Victorius) continúa como líder.

La jornada, como estaba previsto tras dos de montaña, se ha decidido en la llegada al sprint, donde Philipsen se ha mostrado el más fuerte pese a la oposición del italiano Elia Viviani (Lotto) para sumar su segundo triunfo en la ronda tras la del estreno.

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

No se pudo acceder a la URL

Lo último

Tracking