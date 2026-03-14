La petición de Rubén Martín a LaLiga tras la revisión VAR en el Atlético-Getafe: "Lo tiene que aprender de la Champions"

El Atlético, tras la eliminatoria de octavos de final ante el Tottenham, recibió este sábado al Getafe en el Metropolitano.

Para este partido, Simeone decidió hacer rotaciones. Por un lado el mexicano Obed Vargas disputó ante el Getafe su primer partido titular en el Atlético de Madrid, en cuya alineación solo repitió Marc Pubill respecto al choque que ganó 5-2 al Tottenham en la Liga de Campeones.

El once completo del Atlético de Madrid lo formaron; Musso en la portería; Molina, Pubill, Giménez, Lenglet, Nico González; Vargas, Koke, Baena; Almada y Sortloth.

expulsión

En el minuto 55 del encuentro se produjo una de las imágenes del encuentro cuando Abqar pellizcó a Sorloth en las partes íntimas en el centro del campo.

La expulsión llegó tras la revisión del VAR y después de que Ortiz Arias fuera llamado desde el VAR para ver la jugada.

Imagen VAR de la jugada entre Abqar y Sorloth en el Atlético-Getafe

Sin embargo, nadie sabía lo que estaban revisando, e incluso, durante la retransmisión del encuentro, el realizador de la televisión sacaba otra jugada que podía ser revisada, sin embargo, finalmente era esa acción entre Abqar y Sorloth la que se estaba revisando.

Esta incertidumbre fue criticada por Rubén Martín durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego y lo comparó con lo que ocurre en la Champions League en este tipo de jugadas de VAR: "La Liga lo tiene que aprender de la Champions. En el segundo uno te ponen un rótulo en el videomarcador para que la gente del campo sepa lo que pasa".