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Paco González: "Con Zidane y Ancelotti pensaba que en el Real Madrid la cantera era mentira y ahora Arbeloa se ha venido arriba"
El director de 'Tiempo de Juego' asegura que durante años pensó que no había nadie y que para subir a un canterano "había que poner una pistola en la cabeza"
Madrid - Publicado el
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El director de 'Tiempo de Juego', Paco González, ha manifestado su contundente opinión sobre la gestión de la cantera del Real Madrid en el pasado. Según ha relatado, esta situación se daba con entrenadores tan laureados como Zidane y Ancelotti, a la altura de Vicente del Bosque. Durante ese tiempo, González pensaba que la cantera "era mentira" y que "no había nadie".
Su percepción era tan negativa que llegó a creer que la cantera directamente "no existía", expresándolo de manera gráfica. Ha afirmado que para que los técnicos dieran una oportunidad a un jugador de las categorías inferiores, "tenía que poner una pistola en la cabeza para que subieran a uno".
Un nuevo escenario
Sin embargo, el comunicador ha señalado un cambio de rumbo en la actualidad. González ha apuntado que ahora la situación es diferente, ya que el club sí está dando paso a nuevos talentos, afirmando que "este empezó a subir y ahora se abría arriba".
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