Expulsan a un jugador del Getafe por pellizcarle las partes íntimas a Sorloth

El Getafe ha acabado con un hombre menos en su visita al Metropolitano por la extraña expulsión que ha sufrido el central marroquí Abqar en la segunda parte. El africano vio la tarjeta roja en el minuto 55 de partido, después de una larguísima revisión de VAR en la que en un primer momento se pensaba que estaban mirando una patada de Nahuel Molina a Arambarri.

El partido estuvo parado durante varios minutos después de que desde el VAR Pulido Santana llamara a Ortiz Arias. Sin embargo, como mostraron las imágenes lo que se miraba era un incidente entre Sorloth y Abqar. Ambos estaban en el centro del campo cuando el del Getafe pellizcaba en sus partes íntimas al rojiblanco. El noruego molesto lo agarraba del brazo y lo tiraba al suelo con violencia.

Momento del VAR en el Atlético-Getafe por la expulsión a Abqar

Después de ver lo ocurrido en el monitor, Ortiz Arias saldaba todo con una tarjeta roja para Abqar y una amarilla para Sorloth ante las protestas de los jugadores del Getafe. "Yo no le hubiera expulsado", afirmó Paco González sobre la acción en relación al jugador azulón.