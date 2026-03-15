Las Peñas del Real Valladolid solicitan que el árbitro 'profesional' Sánchez López "no vuelva a dirigir partidos del Real Valladolid" tras lo ocurrido en el encuentro ante el Leganés

El Real Valladolid sumó este sábado una importante victoria por 3-2 ante el Leganés en la lucha de ambos equipos por evitar el descenso a Primera RFEF.

@LALIGA Latasa celebrando el gol del triunfo ante el Leganés

Un gol de Juanmi Latasa en el descuento de la segunda parte desató la locura del José Zorrilla. Sin embargo, entre los seguidores pucelanos fue notable el enfado con el colegiado Rafael Sánchez López por varias decisiones durante el encuentro, como por ejemplo, las jugadas sobre Sergi Canós Tenés y sobre Iván Garriel en los goles del equipo pepinero.

Enfado pucelano que la Federación de Peñas del Real Valladolid lo ha hecho manifiesto a través de un duro comunicado contra el colegiado de anoche.

El comunicado íntegro es el siguiente:

"La victoria de ayer en Zorrilla se celebra como merece. El equipo lo luchó hasta el final y la afición volvimos a empujar como siempre. Pero hay algo que no debe quedar en el olvido y que hay que denunciar públicamente: lo vivido con el arbitraje vuelve a ser muy difícil de aceptar.

El Real Valladolid merece respeto. Y lo que se vio con el "colegiado profesional" Rafael Sánchez López vuelve a dejar demasiadas dudas sobre el criterio aplicado durante el partido. No hablamos de un error puntual, eso forma parte del fútbol, hablamos de un patrón que empieza a repetirse demasiado cuando este árbitro dirige al Pucela en Zorrilla.

Esta temporada ya son tres partidos suyos en nuestro estadio, y en todos el criterio subjetivo ha sido evidente. Ayer volvió a ocurrir: faltas señaladas con distinto criterio según el equipo, un jugador del Valladolid que acaba lesionado en la acción previa al segundo gol del Leganés, un añadido que se alarga más de lo razonable y una última jugada que termina con una falta peligrosísima al borde del área.

Demasiadas decisiones discutibles y demasiadas veces el mismo protagonista que por desgracia no pasa inadvertido.

Por eso lo decimos claro: el Real Valladolid no puede seguir compitiendo con la sensación de que el criterio arbitral cambia según quién tenga el balón. Solicitamos públicamente que este colegiado no vuelva a dirigir partidos del Real Valladolid en lo que resta de temporada. Pedimos algo básico en el fútbol profesional: respeto, equilibrio y que el árbitro no sea nunca el protagonista. Porque el Real Valladolid merece competir en igualdad de condiciones"