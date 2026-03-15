La Real B sigue al alza y ahonda en la crisis del Córdoba

Los jugadores de la Real B celebran uno de los goles ante el Córdoba

La Real Sociedad B asaltó este domingo el estadio El Arcángel con una victoria por 0-2 cimentada en una brillante y efectiva primera mitad que consolida su excelente momento de forma y agrava la crisis de resultados de un Córdoba que suma su quinta derrota consecutiva.

El encuentro comenzó con alternativas y un primer aviso local a los dos minutos en las botas de Fuentes que neutralizó el guardameta Fraga con seguridad, aunque fue el filial donostiarra el que asestó el primer golpe en el minuto 10 cuando Ochieng aprovechó un desajuste de la zaga andaluza para internarse en el área y cruzar la pelota estableciendo el 0-1.

Pese a que Jacobo intentó igualar la contienda casi de inmediato con un disparo que obligó a estirarse al meta visitante, la escuadra guipuzcoana amplió su ventaja superado el cuarto de hora por mediación de Dani Díaz, que transformó un penalti señalado por el colegiado a instancias del VAR tras una falta cometida por Albarrán.

Con una cómoda renta en el marcador, el conjunto vasco pasó a dominar con gran autoridad las transiciones ofensivas y rondó el tercer tanto en repetidas ocasiones, estrellando un balón en la madera a través de Gorka Carrera y obligando al portero Carlos Marín a realizar varias intervenciones de mérito ante Ochieng y el propio Dani Díaz para mantener al cuadro local con vida antes del descanso.

El técnico de los blanquiverde, Iván Ania, intentó buscar una reacción moviendo el banquillo en el tiempo de asueto con la entrada de Adilson, Diego Bri y el guardameta Iker Álvarez en sustitución de un Carlos Marín con molestias físicas, lo que propició una salida en tromba de los andaluces, que rozaron el gol en varias aproximaciones consecutivas.

El paso de los minutos transformó el partido en un asedio ofensivo del Córdoba frente a una Real Sociedad B que supo replegarse con enorme orden y madurez táctica, sobreviviendo a los mejores momentos de su rival, en los que el portugués Adilson perdonó un remate a puerta vacía tras un centro de Trilli y Fuentes estrelló un balón en la cepa de un poste.

La expulsión por doble cartulina amarilla del visitante Balda en el minuto 84 dio un último aliento a los locales para intentar maquillar el resultado, pero el filial realista gestionó su inferioridad numérica con absoluta solvencia y selló un triunfo que ratifica su escalada en la clasificación de la categoría de plata frente a un rival anclado en los 41 puntos.