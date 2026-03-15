Manolo González critica la actuación del VAR en el Mallorca - Espanyol y anima al club a realizar una protesta formal

El entrenador del Espanyol, Manolo González, señaló tras caer ante el Mallorca (2-1) en un partido marcado por la polémica arbitral que no pide que le favorezcan, sino que le "piten cosas normales" porque son "muchos partidos" en los que su equipo es perjudicado.

"Pienso que, igual que yo como entrenador intento reconocer los errores, es un momento de autocrítica para todos, pero no me quiero meter a este jaleo porque podemos salir perjudicados, complicado que sea más, pero hay que seguir", reconoció.

"No he querido hablar con el árbitro porque no tengo nada que hablar, las imágenes las han visto todos. Si eres del Mallorca dirás que es gol, para el resto de España es falta. La de Raíllo con Jofe es roja porque se va a portería, a Mojica le falta la segunda amarilla. No soy un niño pequeño y no quiero que me expliquen historias. Es el día del Girona, es el día del Valencia, hoy pasa aquí y empiezo a estar un poco cansado", explicó.

Imagen VAR del polémico gol del Mallorca ante el Espanyol

"Estamos jodidos, futbolísticamente el equipo viene de jugar y competir bien, no me gusta buscar temas de estos para justificar una derrota, pero condiciona todo lo que pasa, acabas perdiendo un partido que tienes controlado. Son muchas acciones incluso en días que ganamos, nos condiciona en momentos donde nos cuesta ganar y el VAR va minando, futbolísticamente estamos bien y el día del Getafe volveremos a jugar", añadió.

"Quiero que piten cosas normales, no que me favorezcan, quiero ganar mereciéndolo en el campo, pero es que llevamos muchos partidos, los penaltis de Girona, Valencia... son situaciones que cambian mucho en el campo", insistió.

El técnico espera que la entidad haga una protesta formal: "Espero que hagamos la protesta, a partir de aquí no he hablado con el club de este aspecto pero es un partido controlado. Tal y como estaba el partido nos habríamos manejado en las transiciones y si digo algo mi imagen quedará mal, la del Espanyol también, como no puedes hablar mejor no decir nada", remarcó.

Manolo no consideraba que la falta de Samu Costa sobre Urko fuese una acción para revisar "más de 10 segundos", y añadió ante las declaraciones tan autocríticas de su guardameta, Dmitrovic, que "no sabía a que se refería" con la frase del serbio de que "hay mucho por mejorar".