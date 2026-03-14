Latasa decide en el descuento y da al Valladolid un triunfo clave ante el Leganés

Una sufrida victoria (3-2), la segunda consecutiva en su feudo, ha situado al Real Valladolid un poquito más lejos de la zona caliente de la tabla, confirma la tendencia al alza con Fran Escribá en el banquillo, y mete en problemas a un Leganés que con esta derrota se asoma a los puestos de descenso.

Muy pronto el equipo del José Zorrilla empezó a buscar la puerta de Juan Soriano, el meta visitante, que ya se lució a los cuatro minutos en un disparo de Chuki, que se había quedado con un balón rechazado a disparo de Tenés.

Continuaron los blanquivioletas hambrientos de área rival cuando una buena combinación entre Chuki y Peter Federico encontró a Marcos André, pero el brasileño no atinó con el remate a la portería del Leganés.

Fue a la tercera cuando, en pleno diluvio, un saque de esquina de Chuki fue cabeceado en el segundo palo por Sergi Canós para colocar el balón en la escuadra (1-0).

Tuvo el equipo de Fran Escribá el segundo en una recuperación, tras pérdida rival en el centro del campo que Marcos André sirvió a Tenés, cuyo remate fue demasiado centrado.

La segunda parte se inició con el mismo guión, un equipo local desperdiciando ocasiones como un balón al segundo palo de Peter Federico que Chuki remató mal con su pierna izquierda, con todo a su favor, o un remate de Garriel al que respondió con acierto Soriano.

Tanta falta de puntería acabaría siendo aprovechada por el Leganés para, tras una asistencia de Guirao a la que no llegó Dani Rodríguez, acabó en los pies de Cissé que, con toda la tranquilidad, regateó al meta Aceves y colocó el balón fuera del alcance de un defensa para el empate (1-1).

Poco tardaron los locales en encontrar de nuevo el camino de la victoria tras un gran envío de Chuki que, cabeceado por Ponceau, puso el balón pintiparado a Marcos André que colocó el 2-1.

Duró poco la alegría de los locales porque en una acción protestada por posible falta sobre Garriel, que acabaría lesionado en el hombro izquierdo, Duk controló con el pecho para fusilar a Aceves y poner las tablas momentáneas (2-2).

El partido ya estaba totalmente roto pero el conjunto blanquivioleta sería el que se llevaría un triunfo de suma importancia ante un rival directo al encontrar a su goleador Latasa, como en Málaga para, en el descuento, cabecear con habilidad un gran centro de Hugo San y dejar la victoria en Zorrilla.

FICHA TÉCNICA

Real Valladolid: Aceves; Iván Alejo, Ramón Martínez, Tomeo, Garriel (Hugo San, M. 81); Juric, Ponceau (Erlien, M. 81); Peter Federico (Sanseviero, M. 88), Chuki, Tenés (Latasa, M. 68) y Marcos André (Lachuer, M. 81).

Leganés: Soriano; Leiva (Figueredo, M. 86), Miquel, Marvel, Franquesa; Cissé, Melero (Guirao, M. 46), Plano (Cruz, M. 79); Dani Rodríguez, Diego García (Asué, M. 79), Duk.

Árbitro: Rafael Sánchez (comité murciano). Amonestó a Tomeo (M. 99) por el Real Valladolid; y a Melero (M. 39), Dani Rodríguez (M. 59) por el Leganés.

Goles: 1-0, Tenés (M.21); 1-1, Cissé (M. 64); 2-1, Marcos André (M. 72); 2-2, Duk (M. 77); 3-2, Latasa (M. 91).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio José Zorrilla ante 18.321 espectadores.