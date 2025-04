Pedro Martín repasa las grandes remontadas europeas del Real Madrid tras la derrota contra el Arsenal: "Tres sí y tres no"

El Real Madrid sufrió una dura derrota 3-0 ante el Arsenal en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Declan Rice marcó dos golazos de falta directa que sorprendieron a la defensa merengue, mientras que Mikel Merino selló la victoria con el tercer tanto.

EFE Los jugadores del Arsenal celebran uno de los goles ante el Real Madrid

EL REAL MADRID SE AFERRA A UNA REMONTADA CASI IMPOSIBLE

Los blancos, lejos de su mejor versión, no lograron reaccionar e incluso pudieron encajar más goles si no llega a ser por algunas de las paradas de Courtois. Ahora, el Madrid necesita una remontada histórica, que no logra desde hace 39 años.

Pese a contar con figuras como Bellingham, Vinicius o Mbappé, el equipo blanco no logró generar ocasiones claras y terminó cediendo ante el equipo entrenado por Mikel Arteta.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Vinicius agotado durante la derrota del Real Madrid contra el Arsenal.

La derrota obliga al Real Madrid a buscar una de sus históricas remontadas europeas en el Santiago Bernabéu, donde el apoyo del público y el peso de su historia en Champions pueden ser claves.

Pero el equipo dirigido por Carlo Ancelotti, si quiere lograrlo, deberá mejorar mucho la imagen mostrada en el Emirates. Sin embargo, el Madrid esta temporada no está dando síntomas de poder lograrlo.

PEDRO MARTÍN REPASA LAS GRANDES REMONTADAS DEL REAL MADRID EN EUROPA

A la conclusión del partido del Emirates, Pedro Martín repasó en Tiempo de Juego las grandes remontadas que el Real Madrid ha conseguido en Europa y que, quizás, den esperanzas a los aficionados madridistas.

Real Madrid Carlos Santillana marcó el gol decisivo en la última remontada europea del Real Madrid contra el Borussia Mönchengladbach en 1986.

"En seis ocasiones el Real Madrid tuvo que afrontar una eliminatoria después de perder el partido por 3 o más goles, y en tres remontó y en otras 3 no", empezó diciendo el comentarista arbitral.

Primero, Pedro Martín enumeró las veces que no remontó. "No remontó contra el Benfica en los años 60, donde perdió 5-1. No lo hizo contra el Bayern Múnich, que fue 4-1. Y tampoco lo consiguió contra el Borussia Dortmund hace 12 años y el resultado de la ida también fue 4-1", explicaba.

Y para finalizar, el colaborador comentó: "Y remontó contra el Derby County en el 76, donde tras perder 4-1 ganó 5-1; también lo consiguió contra el Anderlecht en la UEFA, que le marcó un 6-1; y contra el Borussia Mönchengladbach en 1986, donde primero perdió 4-0 y en la vuelta ganó 5-1 4-0".

"Y esa es la última vez que el Real Madrid logró remontar tres goles", sentenció Pedro Martín.

