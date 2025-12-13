Pedro Martín explica la jugada del gol anulado al Barcelona ante Osasuna: "En esa situación..."

El Barcelona se estrelló ante el sólido entramado defensivo del Osasuna y no pasó del empate sin goles (0-0) al descanso en el encuentro correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga, que se disputa en el Spotify Camp Nou.

posible penalti a rashford

En los primeros minutos de juego, el Barcelona reclamó penalti de Arguibide sobre Rashford. El británico controló a la perfección un balón en largo de Eric García y fue al suelo ante el jugador de Osasuna. El colegiado Cordero Vega no señaló la pena máxima, y desde el VAR tampoco fue llamado y por tanto no hubo penalti.

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, especialista arbitral Pedro Martín señaló que para él era penalti: "De lejos parecía que el jugador de Osasuna había metido poco la pierna, pero es cierto que le ha metido lo justo para metérsela entre las piernas del jugador del Barcelona y derribarlo".

Posible penalti sobre Rashford en el Barça-Osasuna

"Dentro del área es penalti. No es un penalti escandaloso, pero es penalti", apuntó.

"Él va siguiendo su carrera, el jugador de Osasuna mete el pie. Y le entorpece y luego es que además le toca un poco por detrás en la carrera. Pero vamos, ya te digo, no es un penalti escandaloso, pero es suficiente para pitarlo", reincidió Pedro Martín sobre su opinión.

La jugada comenzó con un pase largo de Eric García, y ante un posible fuera de juego de Rashford, Pedro Martín explicó que en el caso de que hubiera, tendría que haber señalado el penalti y luego el colegiado tendría que explicar que no lo pita por fuera de juego previo.

gol anulado a ferran

El conjunto azulgrana monopolizó la posesión y generó las ocasiones más claras, incluso llegó a marcar por medio de Ferran Torres (min.23), aunque el tanto fue anulado por fuera de juego previo.

Fuera de juego de Raphinha en el gol anulado en el Barça-Osasuna

La jugada del gol comenzó en un saque de esquina a favor del Barcelona. Pusieron el balón en juego entre Lamine Yamal y Raphinha, y el brasileño recibió en fuera de juego. La jugada continuó unos segundos y el balón acabó en la portería navarra, pero el colegiado, a instancias del VAR, anuló el tanto culé.

Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, daba la siguiente explicación a la acción: "Ahora en esa situación lo que tiene que hacer el jugador que recibe la pelota es ponerse prácticamente en la línea para que el jugador compañero le dé el balón prácticamente en la línea para que no se metan en fuera juego".

"Es que ahora como ahora habitualmente los equipos que defienden no ponen gente en los palos, pues prácticamente cualquier situación que te despistes te metes", concluyó.