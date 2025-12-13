Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, sobre el posible penalti a Rashford: "Es suficiente para pitarlo"

El Barça recibió este sábado a Osasuna en el Camp Nou a partir de las 18:30h en el encuentro correspondiente a la 16ª jornada en Primera División.

En los primeros minutos de juego, el Barcelona reclamó penalti de Arguibide sobre Rashford. El británico controló a la perfección un balón en largo de Eric García y fue al suelo ante el jugador de Osasuna. El colegiado Cordero Vega no señaló la pena máxima, y desde el VAR tampoco fue llamado y por tanto no hubo penalti.

Posible penalti sobre Rashford en el Barça-Osasuna

la opinión de pedro martín

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, especialista arbitral Pedro Martín señaló que para él era penalti: "De lejos parecía que el jugador de Osasuna había metido poco la pierna, pero es cierto que le ha metido lo justo para metérsela entre las piernas del jugador del Barcelona y derribarlo".

"Dentro del área es penalti. No es un penalti escandaloso, pero es penalti", apuntó.

"Él va siguiendo su carrera, el jugador de Osasuna mete el pie. Y le entorpece y luego es que además le toca un poco por detrás en la carrera. Pero vamos, ya te digo, no es un penalti escandaloso, pero es suficiente para pitarlo", reincidió Pedro Martín sobre su opinión.

La jugada comenzó con un pase largo de Eric García, y ante un posible fuera de juego de Rashford, Pedro Martín explicó que en el caso de que hubiera, tendría que haber señalado el penalti y luego el colegiado tendría que explicar que no lo pita por fuera de juego previo.