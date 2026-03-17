El entrenador del Tottenham avisa: "El Atlético no es mejor equipo que nosotros"

El entrenador del Tottenham, Igor Tudor, defendió este martes que el Atlético de Madrid, su rival en octavos de final de la Liga de Campeones, "no es mejor equipo" que el londinense, pese a la derrota por 5-2 en el encuentro de ida en el Riyadh Air Metropolitano.

"Es un partido en el que deberíamos jugar para pasar. El objetivo principal es concentrarnos en este partido, incluso sabiendo que la primera cosa es la permanencia en Premier. Pero mañana es un gran desafío después de todo lo que pasó en el partido (de ida). No son mejor equipo que nosotros", arrancó el técnico la rueda de prensa previa al duelo de vuelta en Londres.

Para Tudor, remontar el 5-2 de la ida es "difícil, pero no imposible". "Necesitamos estar metidos en el partido. Lo máximo posible, con un buen resultado. El partido puede ser largo, así nos debemos concentrar en nuestras fortalezas. Todo está abierto aún, tenemos que creer que podemos hacerlo", agregó.

El entrenador croata confirmó la baja de Joao Palhinha, mientras Conor Gallagher es duda ante el Atlético de Madrid, mientras Destiny Udogie, Lucas Bergvall y 'Cuti' Romero sí están disponibles para el partido en Londres.