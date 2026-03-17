La FIFA rechaza que Irán dispute partidos del Mundial en México

La FIFA descartó la posibilidad de que la selección de Irán trasladar sus partidos del Mundial 2026 a México, tras la propuesta del conjunto asiático a la organización, afirmando que "espera" que los equipos compitan según el calendario original.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, afirmó este martes que estaba "negociando" con la FIFA para trasladar los partidos del equipo nacional iraní fuera de Estados Unidos, como medida tras los ataques aéreos estadounidenses e israelíes en territorio iraní.

Sin embargo, un portavoz de la FIFA declaró este martes que la FIFA mantiene "un contacto regular" con todas las federaciones miembro participantes, incluida la Federación Iraní de Fútbol, para discutir la planificación de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, pero que "espera" que todos los equipos participantes compitan "según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025".

Si la FIFA mantiene esta postura, parece probable que Irán se vea obligado a retirarse. Irán tiene previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, comenzando contra Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio. Además, si tanto Irán como Estados Unidos terminaran segundos en sus respectivos grupos, ambos equipos se enfrentarían en los dieciseisavos de final.

El país asiático solicitó esta medida a la FIFA después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero, y este, a su vez, atacara a países del Golfo que albergan bases militares estadounidenses.

Por su parte, la embajada iraní en México publicó el martes un mensaje en X con declaraciones del presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Taj. "Cuando Trump ha declarado explícitamente que no puede garantizar la seguridad de la selección iraní, desde luego que no viajaremos a Estados Unidos. Actualmente estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en el Mundial se celebren en México", afirmó Taj.