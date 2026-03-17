Tomás Guasch vaticina un final de infarto para el City - Real Madrid: "Hasta pasadas las 12 de la noche no hay solución"

El Real Madrid visita este martes al Manchester City en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, un duelo en el que los blancos defienden una renta de tres goles y que comenzará a las 21:00h, desde las 20:15h en directo en Tiempo de Juego.

En la previa de este emocionante encuentro, el periodista Tomás Guasch ha ofrecido su particular vaticinio en su sección de 'El Aguanís' en Deportes COPE, anticipando una noche larga y llena de tensión.

EFE Los jugadores del Real Madrid en la sesión de entrenamiento

Un partido de "número"

Lejos de prever un trámite sencillo para el equipo de Arbeloa, Guasch, tirando de ironía y humor, descarta un resultado convencional. "¿Que estos tíos, con la racha que llevan, van a resolver esto normalmente? Un empatito, 1-0, 2-0, 2-1, no, van a montar otro número", ha afirmado el comunicador, sugiriendo que el choque en el Etihad Stadium estará cargado de dramatismo.

Para Guasch, la eliminatoria no se resolverá en los noventa minutos reglamentarios. Su pronóstico es claro y contundente: "Pasa el Madrid en los penaltis". El periodista se atreve incluso a dar un resultado para la fatídica tanda: "Que sí, hombre, 14, 13, gol del Mami", ha sentenciado, introduciendo un protagonista inesperado en la ecuación.

@LALIGA Los jugadores del Real Madrid celebrando el tercer gol ante el Elche

El curioso vaticinio de Tomás Guasch no se detiene en la clasificación, sino que ya mira a la siguiente ronda. "Y que venga el Bayern", ha declarado con seguridad, eligiendo al próximo rival para los blancos. Ante tal panorama de tensión, ha concluido con una recomendación especial para los oyentes: "Tilita a las 8 y media que hasta las 12 pasadas no hay solución".