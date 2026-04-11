Pedro Martín alucina al ver el fuera de juego de Eric García ante el Espanyol: "Es absurdo"

La polémica ha saltado en el Barcelona - Espanyol con un gol anulado que pudo sentenciar el partido. Con 2-0 en el marcador, Eric Garcia remató de cabeza, una falta botada por Lamine Yamal, y Ferran Torres marcó el que habría sido el 3-0, pero la jugada fue invalidada por un fuera de juego milimétrico del central.

Polémica por el fuera de juego

La revisión de la jugada ha mostrado una posición adelantada por un fragmento del hombro, una decisión que ha sido calificada como "absurda" por analistas como Pedro Martín y Tomás Guasch. Este último ha afirmado de forma contundente: "Si eso es fuera de juego, a ti no te gusta el fútbol".

Captura de pantalla Fuera de juego milimétrico de Eric García, en el Barcelona - Espanyol

El debate ha puesto sobre la mesa la necesidad de medidas que aumenten el número de goles para no perjudicar la emoción del espectáculo. "Tienen que subir el número de goles, si no, no hay emoción", se ha comentado durante la retransmisión.

El futuro del fuera de juego

En medio del debate, Maldini ha revelado una información que obtuvo en una reciente visita a la FIFA en Zúrich. Para el próximo Mundial, la FIFA está preparando una novedad importante para el sistema de fuera de juego semiautomático.

El cambio consiste en que los actuales “monigotes” que se usan para la recreación virtual del fuera de juego serán sustituidos por imágenes de los propios jugadores. Aunque la precisión milimétrica de la línea no cambiará, la representación visual será mucho más realista y comprensible para el espectador.

A pesar de esto, la cara de sorpresa al ver una jugada invalidada por milímetros probablemente seguirá siendo la misma. La idea es que la tecnología muestre una imagen fiel de la realidad del campo: “Veremos a Messi en su tamaño y a un central más grandote”.