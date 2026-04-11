Dos goles anulados al Córdoba por sendos fueras de juego ajustadísimos: "Es de cachondeo"

El Córdoba ha sumado este sábado la segunda victoria consecutiva tras derrotar por 1-0 a un Zaragoza que seguirá una semana más en descenso.

Sin embargo, el conjunto andaluz vio cómo se le anulaban dos tantos, pero a pesar de ello, pudo llevarse los tres puntos.

La particularidad de estos fueras de juego es que ambos fueron ajustadísimos y han recibido críticas tras la difusión de la imagen VAR en redes sociales

El primer gol anulado llegó hacia el minuto 20 cuando Kevin Medina batió al meta rival con un disparo a la escuadra larga tras un gran pase al espacio de Vilarrasa, pero la intervención del videoarbitraje anuló la acción por un fuera de juego milimétrico, lo que provocó las intensas quejas del público.

Hacia el minuto 70, Carracedo puso un balón parado tras el lanzamiento de una falta, y encontró a Alves que remató en el segundo palo.

Pero de nuevo, la acción fue anulada por fuera de juego. Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego, no ocultó su indignación al ver la imagen VAR de este segundo tanto anulado: "Es de cachondeo. Fuera de juego ridículo. Dos hombros y tienes que medir un centímetro del hombro".