El Barcelona también pierde a Lewandowski

El delantero del Barcelona ha caído lesionado por una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo.¡ y no estará disponible para El Clásico. 

El delantero polaco Robert Lewandowski sufre una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo derecho, por lo que se suma a la lista de bajas del equipo de Hansi Flick. El jugador estará fuera de los terrenos de juego durante tres semanas, así que no estará disponible para jugar el Clásico ante el Real Madrid, el próximo 26 de octubre.

El polaco se sumará así a una lista de descartados en la que se encuentran los metas Joan Garcia y Marc Andre ter Stegen, además de los centrocampistas Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Dani Olmo.

Por contra, Flick podrá recuperar próximamente a Lamine Yamal y Fermín López, que podrían ser dados de alta para el próximo partido ante el Girona, a la espera de la evolución de Raphinha, otro de los jugadores lesionados.

