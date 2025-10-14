barcelona
El Barcelona también pierde a Lewandowski
El delantero del Barcelona ha caído lesionado por una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo.¡ y no estará disponible para El Clásico.
Teresa Vasallo Fernández
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El delantero polaco Robert Lewandowski sufre una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo derecho, por lo que se suma a la lista de bajas del equipo de Hansi Flick. El jugador estará fuera de los terrenos de juego durante tres semanas, así que no estará disponible para jugar el Clásico ante el Real Madrid, el próximo 26 de octubre.
El polaco se sumará así a una lista de descartados en la que se encuentran los metas Joan Garcia y Marc Andre ter Stegen, además de los centrocampistas Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Dani Olmo.
Por contra, Flick podrá recuperar próximamente a Lamine Yamal y Fermín López, que podrían ser dados de alta para el próximo partido ante el Girona, a la espera de la evolución de Raphinha, otro de los jugadores lesionados.
Temas relacionados
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ
Visto en ABC
Mario Picazo alerta a estas zonas de España por la llegada de lluvias torrenciales
El reputado meteorólogo ha advertido de que la inestabilidad se mantendrá esta semana por la llegada de nuevos frentes atlánticos a la Península