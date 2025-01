Paco González recuerda el momento en el que Simeone estuvo cerca de fichar por el Real Madrid: "Costaba 500 kilos"

Durante los últimos días se han producido un cruce de declaraciones entre el entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, con diferentes miembros de la plantilla del Real Madrid.

EL ORIGEN

Todo comenzó por las palabras de Simeone cuando fue cuestionado, a pregunta de COPE, durante la rueda de prensa previa al partido ante el Leganés, por la polémica entre el Real Madrid y el Celta, en el choque correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey.

El equipo vigués pidió sobre todo un penalti por un derribo de Lunin al delantero Swedberg, justo antes de que llegara el 1-0 a favor del Real Madrid a través del francés Kylian Mbappé.

"El partido de ayer no lo vi, sinceramente. Me comentaron episodios que hubo dentro del partido, pero como los hay desde hace cien años, así que no sé qué les sorprende", señaló Simeone al ser preguntado por esta polémica arbitral.

respuesta de ancelotti

Un día más tarde, el entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti respondió a Simeone durante la rueda de prensa previa al partido de los blancos ante Las Palmas.

"Esto son cosas que se dicen a veces para la galería", respondió Ancelotti en la Ciudad Real Madrid cuando le trasladaron las palabras del técnico argentino, con el que mantiene una buena relación y con el que siempre intercambia elogios en sus declaraciones.

EFE Carlo Ancelotti ha contestado a Simeone y sus palabras sobre el Real Madrid.

"En este sentido creo que todo el mundo del fútbol es consciente de la presencia del Real Madrid ahora y lo que ha representado en 125 años de historia. Todo el mundo del fútbol lo tiene muy claro. Supongo que pueden ser espinas que duelen", sentenció.

ceballos

Las respuestas desde el madridismo no solo se quedaron en las palabras de Ancelotti. Real Madrid Televisión también emitió imágenes donde el arbitraje favorecía al Atlético de Madrid en diferentes encuentros.

Y dentro de estas respuestas, llamaron la atención del centrocampista Dani Ceballos al término del partido ante Las Palmas.

El utrerano recordó las dos finales de Champions League ganadas por el equipo blanco ante el Atlético de Madrid.

“El Cholo aún no ha superado las dos finales que ha perdido contra el Real Madrid, pero ellos tienen sus opiniones y nosotros tenemos que seguir trabajando y en la misma línea, que es la de seguir ganando”, comentó en zona mixta.

penalti en leganés

24 horas después de las declaraciones de Simeone sobre el arbitraje se produjo una de las imágenes de la jornada. El Atlético de Madrid vio como le pitaban un penalti a favor en su partido ante el Leganés, en el minuto 90 del encuentro. Un penalti polémico por manos de Sergio González y que provocó la indignación del técnico pepinero Borja Jiménez, que se dirigió al banquillo colchonero con gestos de llantos.

Captura DAZN Borja Jiménez, entrenador del Legnaés, realiza gestos de llorar en el Leganés - Atlético.

Borja Jiménez, tanto en la rueda de prensa después del partido, como en la entrevista que realizó en el tramo final de Tiempo de Juego con José Luis Corrochano, pidió disculpas al Atlético por esos gestos.

A raíz de estas declaraciones de Simeone sobre el arbitraje y el Real Madrid, son muchos los que han recordado sus declaraciones en MARCA cuando jugaba en el Sevilla: "Si me voy, solo lo haría al Real Madrid".

MARCA Las declaraciones de Simeone sobre el Real Madrid en MARCA

Durante el Tertulión de los domingos de anoche, Paco González recordó cómo vivió ese episodio: "Jugando en el Sevilla estuvo muy cerca del Madrid. Lo viví de cerca porque costaba 500 kilos, los avalaba Lorenzo Sanz y Valdano fue quién convenció a Mendoza que era mejor Redondo que Simeone. Como jugadores, Lorenzo Sanz prefería al Cholo".

