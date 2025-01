Ceballos responde a Simeone: "Creo que aún no ha superado las dos finales que ha perdido contra el Real Madrid"

El pasado viernes, Diego Pablo Simeone habló en rueda de prensa de la polémica vivida en el partido de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Celta y hoy, Dani Ceballos le ha respondido recordándole las dos finales de Champions League perdidas por el Atlético de Madrid ante el club merengue. “El Cholo aún no ha superado las dos finales que ha perdido contra el Real Madrid, pero ellos tienen sus opiniones y nosotros tenemos que seguir trabajando y en la misma línea, que es la de seguir ganando”, comentó en zona mixta.

El Cholo Simeone no se mordió la lengua con lo que pasó este jueves en ese partido. Los vigueses salieron muy enfadados con Hernández Hernández y se quejaron de hasta cuatro jugadas polémicas: El penalti de Lunin a Swedberg, el fuera de juego de Bamba y la posterior mano de Rüdiger y dos posibles expulsiones de Endrick por un pisotón a Mingueza y de Fede Valverde por una agresión a Ilaix Moriba.

Preguntado por ello en rueda de prensa el entrenador del Atlético de Madrid afirmó que no había visto el partido, pero fue muy tajante en su respuesta: "El partido de ayer no lo vi, pero me comentaron que hubo episodios como los que lleva habiendo 100 años, no sé qué les sorprende". A ello añadió que se puede competir contra eso "porque todos compitieron desde hace cien años y sigue compitiendo, claro que se puede".