Paco González habla del grave error del Barcelona con Dani Olmo y Pau Víctor: "Que te pase con tu fichaje estrella..."

"Es que es un cante gigantesco" fue la forma de definir, para Paco González, la surrealista situación que se ha generado en el Barcelona con las fichas de Dani Olmo y Pau Víctor, a los que la RFEF y LaLiga han pegado el portazo definitivo este sábado al denegar su reinscripción con el Barcelona para lo que resta de temporada.

La negativa de ambas instituciones le obligan al club que dirige Joan Laporta a intentar obtener la cautelar a través del Consejo Superior de Deportes y, como último recurso, podrían acudir a la justicia ordinaria.

LO QUE SE PROCESARÍA EN LOS DESPACHOS DE 'CAN BARÇA'

Para el director de Tiempo de Juego se trata de algo "muy serio", de un error que no debería haberse producido en un club de la magnitud del Barcelona.

Paco González podría entender que al Barcelona le sucediera "con un jugador del filial", lo cual también "hablaría mal del Barça como club".

"Decir que se nos ha pasado la ficha de 'Pepito' del filial... pues vaya 'cagada' que hemos pegado. Pero que te pase con dos del primer equipo... ¡Que te pase con tu fichaje estelar, que es campeón de Europa", resaltó Paco González para dar cuenta de la magnitud del grave error de Joan Laporta, quien debería "dar gracias, primero, que Olmo es del Barça y quiere triunfar en el Barça. Y segundo, que no tiene un agente que le diga 'vámonos, que te puedes forrar'"

En este sentido, si Dani Olmo no pudiera seguir en el Barcelona y acabara fichando por otro equipo, el futbolista podría reclamarle 48 millones de euros que tiene pactados por contrato, a lo que habría que sumar 55 millones de euros más que el Barça pactó con el Leipzig por el traspaso, una cifra que el club catalán adeuda al alemán, y con la posibilidad de recalar en otro club que le hiciera otra oferta atractiva.

"Que dé tracias a esas cosas porque si no...", concluyó un Paco González convencido de que "Olmo creo que al final va a jugar con el Barça, no sé cómo", pero el director de Tiempo de Juego se imagina a Laporta en una situación que comparó con "la cigarra y la hormiga", en la que "mientras el resto de los clubes están ahí con ideas para sacar un poco más de dinero, a Laporta me le imagino con un puro y champán diciendo de repente: "¡Que se nos escapa Olmo! ¿Uno de enero? Bueno, ya lo arreglaremos. Es que es muy poco serio", repitió.

LA EXTRAÑA ALEGACIÓN DEL BARCELONA

Helena Condis explicó en Tiempo de Juego que lo 'surrealista' de la situación viene porque el Barcelona alegue una 'causa de fuerza mayor', que es la excepción que recoge la normativa de la Federación Española.

El club alega que las entidades financieras no operan con normalidad el día 31 de diciembre, en relación a la documentación que el club debió aportar antes para volver a la norma 1:1 y no verse obligado a dar de baja a Dani Olmo y Pau Víctor.

"Tienes cuatro meses para hacer los deberes. No puedes ir a última hora, porque una parte de los ingresos, los inversores, son de Dubái y de Qatar, una parte habían llegado y la otra parte, faltan 28 millones de euros, llegaron ayer. Pero es que tú no puedes esperar hasta última hora y alegar que los mercados financieros, que los bancos en España no trabajan con normalidad en estas fechas porque eso ya lo sabes", explicaba la periodista en Tiempo de Juego.

"¡Anda, que es Navidad!", ironizaba de nuevo Paco González recreando una supuesta reacción en los despachos del Barcelona: "¡Qué sorpresón! ¡Este año la Navidad ha caído entre diciembre y enero!".

Dani Olmo está nervioso, como es lógico, puesto que Laporta le trasladó en todo momento que la situación estaría normalizada. De hecho el presidente mantiene con ambos futbolistas que harán todo lo posible para que sean inscritos con el Barcelona.