Paco González desvela cuándo comenzó el desencuentro entre Vinicius y Xabi Alonso: "Probó con él como suplente"

Ya es conocido por todos el enfado de Vinícius tras ser sustituido en El Clásico, ese fue el gran detonante de la tensa relación con su entrenador, Xabi Alonso. El brasileño fue reemplazado en el minuto 73 por Rodrygo, un cambio que desató su ira con gestos y gritos captados por las cámaras. "Siempre yo. Yo me voy del equipo", gritó mientras abandonaba el terreno de juego.

EFE Xabi Alonso y Vinicius se dan la mano tras la sustitución del brasileño durante el Real Madrid-Betis

La incredulidad se apoderó del dorsal '7' al ver su número en la tablilla. Durante su lenta salida del campo, no dudó en mostrar su enfado con aspavientos y palabras directas hacia el banquillo. "¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster! Vai tomar no cu!", exclamó, expresión que en castellano significa "vete a tomar por culo", mientras Xabi Alonso miraba hacia otro lado sin interaccionar con él. Un incidente que culminó con la destitución del técnico, que fue relevado por Álvaro Arbeloa.

El origen del conflicto

Sin embargo, según ha desvelado el periodista Paco González, el inicio de las desavenencias se produjo mucho antes, concretamente en el Mundial de Clubes. Fue en la previa de la final cuando Xabi Alonso probó un once con Vinícius como suplente, una decisión que no gustó al jugador.

EFE Xabi Alonso hablando con Vinicius

La idea inicial del entrenador era alinear a "Mbappé con Gonzalo" y así se lo comunicó al brasileño. Aunque luego cambió la predisposición, el plan original de dejarlo en el banquillo ya había generado malestar. Finalmente, el destino quiso que otro jugador se lesionara, lo que permitió a Vinícius encontrar un hueco en el once titular de aquella final.