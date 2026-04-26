La sinceridad de Oyarzabal tras la polémica arbitral: "Es lógico que la gente esté enfadada"

Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad y autor de dos goles en el empate de este domingo frente al Rayo Vallecano (3-3), empatizó con el sentimiento del equipo madrileño, al que le fueron anulados dos goles tras la intervención del VAR, y dijo que "es lógico que la gente esté enfadada".

La Real Sociedad, que llegó a ir ganando 1-3 en Vallecas a falta de siete minutos para el final del tiempo reglamentario, acabó sumando un punto ante un Rayo combativo que no pudo celebrar dos goles anulados por el VAR.

LaLiga Los jugadores de la Real Sociedad celebran el gol de Oyarzabal ante el Rayo

"Es difícil de entender porque estás en el campo sin saber por qué tardan tanto en revisar una jugada. Es lógico que la gente esté enfadada", dijo Oyarzabal, que reconoció que jugar en Vallecas "siempre es complicado al ser un estadio siempre muy difícil".

Con este resultado, la Real Sociedad se queda octava con 43 minutos, a uno de la sexta plaza que ahora ocupa el Getafe.

"Creíamos que íbamos a sumar tres punto para estar un poco más cerca del objetivo pero quedan muchos aún. Tenemos que dar un paso adelante", concluyó.