Sergio Camello 'explota' contra el arbitraje tras la polémica del Rayo-Real Sociedad: "Qué bonito era el fútbol cuando era fútbol, en lo que se está convirtiendo es en una m*****"

La polémica ha estallado en el partido de este domingo entre el Rayo Vallecano y la Real Sociedad en Vallecas. Una jugada en el minuto 73 ha cambiado por completo el rumbo del encuentro cuando el VAR intervino para anular un gol del equipo local y señalar un penalti en su contra, una decisión que ha provocado la indignación del delantero Sergio Camello.

La controversia se originó cuando el Rayo marcó el gol del empate a dos, obra de Pedro Díaz. Sin embargo, la celebración fue interrumpida por el [VAR] para revisar una acción previa: una intervención defensiva de Ratiu sobre Pablo Marín. El colegiado Pulido Santana, desde la sala VOR, llamó al árbitro de campo, Guzmán Mansilla, quien tras ver el monitor decretó penalti a favor de la Real Sociedad] anuló el gol del Rayo y amonestó a Ratiu.

Las duras críticas de Camello

Tras el partido, en declaraciones a DAZN, Sergio Camello no ha ocultado su frustración y ha cargado con dureza contra el sistema.

El delantero ha expresado su descontento con la dirección que está tomando el fútbol moderno: "Qué bonito era el fútbol cuando era fútbol. Cuando era niño esto era otra cosa. En lo que se está convirtiendo o en lo que quiere la gente de arriba que se convierta es una mierda. Los protagonistas antes eran los futbolistas y ahora ya no es eso"

El jugador del Rayo ha sido tajante sobre la jugada clave: "Van a ver una jugada al VAR muy dudosa y yo creo que no es penalti en la vida. Ya no sólo para pitar penalti, sino para anularnos un gol. Aunque lo hubiera parado Dani Cárdenas era un castigo tremendo".

Finalmente, Camello ha extendido su crítica a la competición en general, cuestionando la imagen que proyecta: "Presumimos que es la Liga más grande y nos confundimos con las cosas que sufre toda la gente que paga por ver estas cosas. La gente es inteligente para saber lo que ha pasado hoy en el campo. Nos estamos jugando la vida para que nos piten ese penalti. Qué bonito era el fútbol cuando era fútbol"