Paco González: "El Atlético tiene tal plantillón que entre el partidazo contra el Barça y cosas así, al final justifica la temporada"

El debate sobre la calidad y profundidad de la plantilla del Atlético de Madrid ha vuelto a la primera línea en el programa Tiempo de Juego de la Cadena COPE. El periodista Paco González ha defendido con vehemencia que el equipo colchonero cuenta con un “plantillón”, una opinión que ha generado un intenso intercambio de pareceres con sus compañeros, especialmente con Gonzalo Miró. Para González, la plantilla es “muy equilibrada” y no existe una gran distancia entre los titulares y los suplentes.

EFE Nauhel Molina celebra su gol, en el Atlético - Getafe

Superhéroes solo en el Metropolitano

Por su parte, el exfutbolista Javier Casquero ha introducido un matiz importante en el análisis, apuntando a la diferencia de rendimiento del equipo en casa y fuera. Según Casquero, los jugadores del Atlético se transforman en el Metropolitano, donde se convierten en “superhéroes” y “son otros futbolistas”. Considera que el nivel de acierto y la determinación que muestran en su estadio no es el mismo cuando juegan como visitantes, donde no actúan “con tanta soltura, con tanta confianza”.

La visión de Casquero sugiere que esta diferencia de mentalidad influye en acciones individuales decisivas. Un jugador fuera de casa, según él, “no se hubiera atrevido a pegarle” en una situación como la que en casa resuelve con brillantez. Esta falta de atrevimiento sería clave para entender la irregularidad del equipo lejos de su afición.

EFE Julián Álvarez celebra su segundo gol en el Atlético - Tottenham en la ida de los octavos de final de la Champions

¿Plantilla compensada o 'plantillón'?

El núcleo de la discusión ha girado en torno a si la plantilla es simplemente “compensada” o si realmente es un “plantillón”. Paco González ha insistido en la segunda opción, argumentando que está compuesta por “18 jugadores internacionales o más”. “Mejor puede mejorar el inglés”, ha ironizado, para subrayar la alta calidad de los suplentes. Para él, el hecho de que jugadores como Baena, Nico Williams o Almada puedan ser suplentes es una prueba irrefutable del nivel del equipo.

En el lado opuesto, Gonzalo Miró se ha mostrado mucho más escéptico. “Yo os escucho a ti, Paco y a Javi, y se me chocan los planetas, de verdad, no entiendo nada”, ha afirmado, evidenciando su total desacuerdo. Miró considera que la “segunda unidad, pues no rinde tanto” y ha calificado la plantilla de “normalita”, minusvalorando la aportación de los jugadores que no son titulares habituales.

González ha defendido su postura con un ejemplo claro: “Compensada la de la Cultural y Deportiva Leonesa, esta es muy buena”. Con esta afirmación, ha querido zanjar el debate, remarcando que una plantilla con suplentes que son internacionales con Argentina o España no puede ser definida simplemente como compensada.