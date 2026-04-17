Oyarzabal: "Estamos ante la oportunidad de volver a ganar un título con el equipo de nuestras vidas"

El capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, aseguró este viernes en Sevilla, donde el sábado juegan la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, que está convencido de que puede ser el día del equipo y que creen en que pueden conseguir el título.

Oyarzabal, en la conferencia de prensa que ofreció en el Estadio de La Cartuja, escenario del partido, previa al entrenamiento oficial de la Real, aseguró que llegan "bien" para una final muy diferente a la que ganaron en 2021 al Athletic Club, que se jugó con restricciones de público por la pandemia y en la que el marcó el gol de la victoria (1-0) de penalti.

El futbolista destacó el ambiente vivido este viernes desde la salida de San Sebastián y resaltó que el sábado estarán en Sevilla familiares, amigos y una afición que no pudo entonces disfrutar del aquel título de campeón.