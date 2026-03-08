FÚTBOL | PAÍSES BAJOS
Óscar García Junyent, nuevo entrenador del Ajax
El técnico español dirigía al filial hasta entonces y se hará cargo del primer equipo en las ocho jornadas que quedan de Liga
Javier Jurado
El entrenador Óscar García Junyent pasa a ser, desde este domingo, entrenador de la primera plantilla del Ajax.
Óscar García era, hasta el momento, entrenador del filial. El director deportivo del club, Jordi Cruyff ha explicado que el movimiento que han visto más adecuado para el momento que vive el club era permutar al técnico español con Fred Grim, que estaba al frente del primer equipo y vuelve a ocupar su puesto en la cantera del Ajax.
Junto a Óscar García, Carlos García (segundo entrenador), Juan Pablo Colinas (entrenador de porteros) y Enrique Sanz (preparador físico) completarán el cuerpo técnico.
