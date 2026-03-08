Óscar García Junyent, nuevo entrenador del Ajax

El entrenador Óscar García Junyent pasa a ser, desde este domingo, entrenador de la primera plantilla del Ajax.

Óscar García era, hasta el momento, entrenador del filial. El director deportivo del club, Jordi Cruyff ha explicado que el movimiento que han visto más adecuado para el momento que vive el club era permutar al técnico español con Fred Grim, que estaba al frente del primer equipo y vuelve a ocupar su puesto en la cantera del Ajax.

Junto a Óscar García, Carlos García (segundo entrenador), Juan Pablo Colinas (entrenador de porteros) y Enrique Sanz (preparador físico) completarán el cuerpo técnico.