La opinión de Manolo Lama sobre la mano de Cucurella: "La del árbitro no me vale"

La selección española logró este viernes su pase a las semifinales de la Eurocopa en un apretado partido ante la anfitriona, Alemania. Un gol de Dani Olmo en el minuto 51, y un cabezazo monumental de Mikel Merino al borde del final de la prórroga sirvieron para que los de Luis de la Fuente superasen el tanto de Florian Wirtz en el 89'.

Este enfrentamiento estuvo marcado por el buen futbol, y las numerosas ocasiones en ambas porterías. Pero también por la continua intensidad defensiva propiciada por los dos equipos, que desencadenó en faltas y polémica. En este aspecto destacó un jugador que no suele hacerlo, el nombre del partido durante la previa, Toni Kroos, quien anunció el pasado 21 de mayo su retirada del fútbol profesional una vez acabado este torneo.

Celebración de los jugadores españoles tras el pase a cuartos de final de la EURO





El análisis de Manolo Lama

Manolo Lama comentó en una conexión con el programa de Fin de Semana COPE que: "los alemanes sabían que se jugaban mucho, sinceramente creo que sabían y conocían el futbol español [...], sabían que éramos un equipo joven, entrecomillas inexperto y yo creo que trataron de marcar la línea de hacer ver que ellos eran los hombres y nosotros los niños".

El narrador ha destacado que los jugadores españoles no se amedrentaron pese a las continuas faltas alemanas. "No digo que fueran violentos, fueron duros, al límite del reglamento". Y confesó que vio a Toni Kroos acelerado ante la posibilidad de que fuese su último partido, "En algunas ocasiones como es el caso de Kroos se excedieron, pero yo creo que Kroos dio ayer más patadas que en diez años que le llevo viendo en el Real Madrid. Era su último partido y estaba acelerado".

Toni Kroos realizando una falta sobre Dani Olmo





Además, ha querido posicionarse acerca de la polémica creciente en las últimas horas acerca del arbitraje de Anthony Taylor. "Me gusta esto que leo ahora de que el árbitro robó a los alemanes. El árbitro permitió que Kroos ya en el minuto 66 se tendría que haber ido a la calle por doble amarilla.es decir, que le regaló una hora de partido"

Sobre la mano de Marc Cucurella no señalada por el colegiado, Lama opinó que: "Todo el mundo dice que era penalti. Pongámonos que le da en la mano y es penalti, pero si hubiera entrado el VAR hubieran anulado la jugada porque Fulkrug, el 9 del equipo germano, estaba en fuera de juego cuando gana ese balón dividido, ósea que la jugada estaba completamente invalidada". Por último, ha confesado a Cristina López Schlichting que el árbitro "no tenía el mismo rasero para pitar a unos y a otros. Kroos continuamente se refería a él, cosa que en esta Eurocopa está prohibida, ósea que se busquen otra excusa, que la del árbitro no me vale".

Las últimas declaraciones postpartido de Toni Kroos

Pocas horas depués de que terminase el encuentro, Toni Kroos reconoció que el final de su carrera le deja un sabor "muy amargo" tras la eliminación en el minuto 119 de la prórroga de unos cuartos de final, y ante su afición en el Stuttgart Arena.

"Fue un partido en el que todos los que hemos jugado lo hemos dado todo para no perder y fue muy igualado. Perder así, con este final, es muy amargo", aseguró el centrocampista alemán en la zona mixta.

"Ahora mismo la eliminación es más importante que cualquier otra cosa, porque toda Alemania tenía un gran objetivo juntos. Es un sueño que teníamos que se ha hecho añicos. En los próximos días nos daremos cuenta de que hemos jugado un buen torneo y podemos estar orgullosos porque todos los jugadores fueron un paso más allá que antes de la Eurocopa", valoró.

Kroos reconoció tras la derrota que la sensación es de tristeza, pero que pronto se convertirá en esperanza para el futuro. "Estamos decepcionados porque nos veíamos para llegar más lejos, pero estoy convencido de que el equipo ha crecido para el futuro".

