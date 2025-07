Las obras en el Camp Nou pueden afectar a la Champions: "Hemos pedido jugar el primer partido fuera de casa"

El Fútbol Club Barcelona está dejando este verano varios titulares y varias parcelas. Por ejemplo, en lo deportivo, finalmente fichó a Marcus Rashford después de la negativa de Nico Williams y después también de lo costoso que hubiera sido la operación Luis Díaz.

Sin embargo, aunque pueda parecer que Rashford era la tercera opción, el presidente Joan Laporta, en una entrevista en Mundo Deportivo, apunta todo lo contrario: "Marcus es la opción que más me gustaba". Laporta añade que el inglés ha llegado muy motivo al Barça y "fuerte como una roca" y sobre la negativa de Nico Williams, el máximo dirgente culé indica que "el jugador no fichó porque no eran aceptables las condiciones para venir".

EFE Rashford sujeta la camiseta del Barcelona que llevará la siguiente temporada

fiesta de lamine yamal

Antes del comienzo de la pretemporada, fue noticia la polémica fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal, y a pesar de todo el revuelo generado a posteriori de la misma, Laporta confiesa que "me sabe mal no haber ido a la fiesta de Lamine".

"Nada que reprocharle. Tiene personalidad y crea magia en el vestuario", añade Laporta en la citada entrevista a Mundo Deportivo.

obras en el camp nou

Un quebradero de cabeza que tiene Joan Laporta es la vuelta al Camp Nou. Durante las obras, tanto el presidente como miembros de la directiva pusieron diferentes fechas de vuelta al estadio, sin embargo, esa vuelta no se ha producido todavía. La última fecha que se puso fue jugar el Trofeo Joan Gamper ahí, pero finalmente, eso no se hará. Trofeo que se jugará el 10 de agosto a las 21:00h ante el Como italiano de Cesc Fábregas.

"Si no pones fechas tampoco pones tensión", dice Laporta sobre esa circunstancia de ir poniendo fechas a la posible vuelta al Camp Nou. "Si no pones fechas tampoco pones tensión".

Aunque no pone fecha al regreso, Laporta lo tiene claro: "No contemplamos no volver al Spotify Camp Nou, no tendría sentido otra temporada en Montjuïc. Queremos volver lo antes posible".

Y en todo este asunto surge un problema ya que UEFA no te permite jugar la primera fase de la Champions en diferentes estadios, por ello, el máximo dirigente blaugrana asegura que han pedido jugar el primer partido fuera de casa, además teniendo en cuenta que el 12 de septiembre hay un concierto en el Olimpic: "Lo que hemos pedido a la UEFA es que nos permita jugar el primer partido fuera de casa. El sorteo es el 28 de agosto y ahí se verá. Espero que la UEFA nos permita jugar fuera. Cada vez tenemos mejor relación con la UEFA"

Un regreso al Camp Nou donde Laporta espera contar con la presencia de Leo Messi para su inauguración.