Laporta, sobre el no fichaje Nico Williams y la llegada de Rashford: "Hemos terminado consiguiendo la opción que a mí más me gustaba"

Joan Laporta ha concedido una entrevista a Mundo Deportivo en la que ha repasado toda la actualidad del FC Barcelona. El conjunto azulgrana anunció este miércoles el fichaje de Marcus Rashford y casi al mismo tiempo anunciaba la cancelación del amistoso que tenía programado este domingo en Japón frente al Visel Kobe, partido que todavía sigue en el aire.

El presidente del Barça, aparte del mercado de fichajes, tiene varios frentes abiertos como son el cumplimiento del fair play financiero, alcanzar la norma 1:1, una multa de la UEFA o las obras del Camp Nou.

"Estoy muy contento con el fichaje de Rashford porque hemos terminado consiguiendo la opción que a mí más me gustaba. Es cierto que también me gustaba Luis Díaz, pero el Liverpool estaba muy enrocado. Y también pasó lo de Nico Williams, que vino el agente ofreciendo la posibilidad de ficharle", explicaba Joan Laporta sobre el fichaje del extremo inglés procedente del Manchester United.

Y sobre la negativa recibida por Nico Williams, dijo: "Deco me comentó la posibilidad de fichar a Nico Williams, yo prefería trabajar las otras dos opciones, pero en estos casos hago caso a la dirección deportiva. Hubo negociaciones, pero de lo que nos dijeron a lo que al final era, había mucha diferencia en cuanto a los plazos de pago, la comisión del agente y las variables. Deco puso una fecha límite de 48 horas y si no aceptaban nuestras condiciones, no íbamos a hacer la operación".