Nueva discusión viral entre Stupaczuk y Lebrón: "No tienes h*****, hermano"

Una de las imágenes más llamativas del Paris Major de Padel la dejó el momento de tensión entre Franco Stupaczuk y Juan Lebrón en su partido de semifinales contra Arturo Coello y Agustín Tapia. Aunque el partido había comenzado igualado, Lebrón le reprochó una acción a su compañero.

Stupa que no quiso entrar fuerte en la discusión en un primer momento solo afirmó que “solo falle la primera volea”, aunque terminó soltando todo lo que pensaba: “Boludo, ves lo que querés ver. Si querés les damos la mano a los rivales. No tienes huevos, hermano”.

En ese momento Pozzoni quiso bajar la tensión del momento, algo a lo que ya está acostumbrado porque esta no es la primera riña que tienen los jugadores. Un enfado que, finalmente, no cambió nada el partido en el nivel deportivo. De hecho, los números 1 del campeonato terminaron ganando (7-5 y 6-2). Victoria que les permitió clasificarse para la final en Roland Garros.