COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

Informa Arancha Rodríguez

La nueva Champions que UEFA y Superliga podrían crear a partir de 2027: Cambian parte del formato y los derechos de televisión

El torneo mantendría el nombre y el número actual de 36 equipos, pero habría cambios en los derechos televisivos y en el formato del mismo, aunque no hay nada cerrado.

Este sábado se ha dado a conocer el calendario de la Fase de Liga de la Champions League.

EFE

La Champions League podría cambiar de formato a partir de 2027

Alex Salguero

Publicado el - Actualizado

2 min lectura

Este sábado algunos medios hablaban de la existencia de conversaciones entre UEFA y Superliga de cara a 2027. Y es que ese año finaliza la actual venta de derechos de televisión de la Champions League y podría cambiarse de nuevo el formato pasándose a una especie de mix entre la nueva Champions y la idea que tenía la Superliga.

Según ha podido confirmar Arancha Rodríguez ambas partes llevan 8 meses hablando y durante sus conversaciones, que tienen fecha de caducidad, se han planteado muchas cosas, aunque sin llegar a un acuerdo. La principal sería un nuevo modelo de competición que no variaría el actual (Fase de Liga + Fase Eliminatoria) aunque si introduciría algunos cambios en el mismo.

La Superliga presenta un nuevo modelo de competición más inclusivo

A22 Sports

La Superliga presentó un nuevo modelo de competición más inclusivo con 96 clubes

Es decir, se daría paso a una competición de 36 equipos, pero divididos en 2 grupos en lugar del único actual. En el primero estarían los 18 mejores equipos con ránking UEFA de esa temporada y en el segundo los otros 18. Se seguirían jugando 8 partidos, 4 en casa y 4 fuera, pero solo contra rivales de tu grupo. La forma de clasificación sería la misma de ahora, a través de las Ligas nacionales y según el coeficiente de estas.

De los 18 equipos del Grupo 1 pasarían directamente a octavos los 8 primeros y está por decidir cómo se clasifican los otros 16 a la ronda de dieciseisavos. En ese asunto están las principales diferencias en las conversaciones. De esta forma habría cada semana partidos más importantes y los grandes se medirían solo entre si. No habría un Kairat Almaty o un Qarabag en su grupo. 

Mbappé celebra su gol en Champions, en el Kairat Almaty - Real Madrid

EFE

Mbappé celebra su gol en Champions, en el Kairat Almaty - Real Madrid

El torneo seguiría siendo organizado por la UEFA y mantendrá el nombre de Champions League, pero la venta de derechos cambiaría sustancialmente. En 2027 se pondría marcha a la idea con la creación de una especie de Netflix del mundo, una idea importada desde la Superliga. Los derechos de televisión no se venderían a operadores si no que la propia UEFA crearía una plataforma (no se sabe si gratis o pagando), que ella misma gestionaría y a través de la cual se retransmitirían los partidos. La eliminación de intermediarios haría que el producto pueda llegar al público más barato o de forma gratuita y los clubes ganarían, con este modelo, más dinero los derechos de sus encuentros.

Así habrían sido los grupos de este 2025/2026 con esta idea

Grupo 1: Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, PSG, Inter Milán, Chelsea, Borussia D, Barcelona, Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, PSV Eindhoven y Nápoles.

Grupo 2: Eintracht, Brujas, Tottenham, Ajax, Sporting Lisboa, Olympiacos, Slavia de Praga, Bodo/Glimt, Olympique Marsella, Copenhagen, Mónaco, Galatasaray, Kairat Almaty, Union Saint-Gilloise, Pafos, Athletic, Newcastle y Qarabag.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking