La nueva camiseta de España desata la locura y enfada a los aficionados por un 'truco' a la hora de financiarla

Adidas ha presentado este viernes su colección completa de segundas equipaciones para el Mundial de fútbol 2026, que se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá el próximo verano, y la selección española es una de las protagonistas destacadas de este lanzamiento global.

La segunda camiseta de la selección española masculina destaca por su estética inspirada en el patrimonio cultural del país. Sobre una base en blanco roto, que según Adidas “evoca el color de una página” de un libro antiguo, el diseño incorpora un patrón integral en tono pirita inspirado en los dibujos y grafismos de manuscritos clásicos. Las mangas y el cuello presentan detalles en dorado y burdeos, mientras que en la parte posterior del cuello aparece la inscripción “ESPAÑA” con la distintiva letra Ñ, un guiño explícito al idioma y a la herencia cultural española.

Se trata de una camiseta que ha llamado mucho la atención entre los usuarios, que unánimemente destacan su belleza. El problema viene a la hora de querer hacerse con ella. En la web oficial de la RFEF, la camiseta tiene un precio base para la versión standard vale 100 euros y de 150 euros la versión authentic. La de manga larga cuesta 10 euros adicionales, y si se incluye el pantalón corto, se suman 55 euros más, lo que eleva el conjunto a 215 euros. Quienes deseen personalizarla con el nombre y número de un jugador deberán añadir 25 euros, mientras que una personalización completamente libre con cualquier nombre o número tiene un coste adicional de 30 euros. Es decir. Si una persona quiere comprar la camiseta totalmente personalizada tendría que desembolsar 180 euros.

Captura La camiseta sube 30 euros de precio si la financias a 12 meses.

La plataforma oficial de la Sefutbol permite financiar la equipación en 3, 6 o 12 meses, pero conviene tener en cuenta los intereses aplicados. Por ejemplo, la versión estándar de la camiseta, que cuesta 100 euros, se eleva a 115 euros si se financia a 6 meses y a 130 euros si se opta por 12 meses. En el caso de la versión Authentic, los mismos plazos elevan el precio a 165 euros a 6 meses y 180 euros a 12 meses. Si lo financias en 3 meses no tendrá coste adicional.