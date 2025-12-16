Julen Guerrero ficha por el Club Deportivo Estepona

El que fuera jugador del Athletic Club de Bilbao e internacional con la selección española Julen Guerrero es el nuevo director general del CD Estepona, del grupo cuarto de la Segunda RFEF, informó este martes la entidad malagueña.

El exfutbolista vizcaíno, que el próximo enero cumplirá 52 años, militó durante catorce temporadas en el primer equipo del Athletic, con el que disputó cerca de cuatrocientos partidos en Primera División y anotó un centenar de goles entre las competiciones nacionales y cuatro campañas también en torneos europeos, mientras que con la selección absoluta participó en 41 ocasiones, entre ellas en dos Mundiales y una Eurocopa.

Tras retirarse como futbolista profesional, fue seleccionador nacional sub-15, sub-16 y sub-17 entre 2018 y 2023, así como miembro del cuerpo técnico de la selección sub-21, además de haber tenido bajo su tutela en edad de formación a jugadores como Lamine Yamal o Pau Cubarsí.

Fue entrenador, también, de la SD Amorebieta, en Primera RFEF, y ha trabajado en las canteras del Athletic y del Málaga, recordó en un comunicado el club andaluz, cuyo equipo actualmente ocupa la penúltima posición de su torneo.

El dueño del Estepona, Juan José Higalgo, presidente de Air Europa, ha querido que Julen Guerrero liderara la estructura deportiva con el objetivo de ordenar, profesionalizar y desarrollar el club tras el cambio, por tercera vez, del entrenador del equipo, ahora dirigido por Manolo Sánchez.

“Esta incorporación se enmarca dentro de una decisión estratégica por parte del club, que tiene una visión clara y ambiciosa: transformar al CD Estepona en un club plenamente profesional, sólido y competitivo, capaz de crecer de manera estructural y sostenida en las próximas temporadas. Julen Guerrero se suma al club para construir ese proyecto de futuro”, indicó la entidad esteponera.

Guerrero empezará a trabajar este miércoles en el Estepona, aunque ya estuvo presenciando el partido de la pasada jornada contra el Puente Genil cordobés.