El motivo para David Sánchez por el que Luis de la Fuente no convocó a Cubarsí de primeras: "A la mínima"

Una de las noticias deportivas de este miércoles es la llamada del seleccionador Luis de la Fuente al central del Barcelona, Pau Cubarsí, en lugar del lesionado Pau Torres.

Pau Torres ya vino tocado tras jugar con el Aston Villa, pero el equipo médico de la Federación Española estima que el defensa no va a llegar a tiempo para la disputa de los dos próximos compromisos internacionales para España y de esta forma se evita correr cualquier tipo de riesgo.

CORDONPRESS Pau Cubarsí, durante un partido con el Barcelona en la presente temporada, 2024-2025

El caso es que Luis de la Fuente hablaba de esta manera de la no inclusión de Cubarsí en la lista que ofreció para los partidos frente a Dinamarca y Suiza: "Tenía una herida muy importante, con nueve puntos, bastante profunda. No merecía la pena. Siempre hemos dicho que cuidamos la salud de los futbolistas".

De la Fuente no le convoca el viernes, pero Cubarsí juega el domingo con el Barça en Anoeta, con una máscara especial que le protegía de la terrible herida que se produjo en el duelo de Champions frente al Estrella Roja.

EFE Luis de la Fuente, seleccionador nacional, durante la rueda de prensa ofrecida este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para anunciar la lista de convocados para los partidos de la Liga de Naciones contra Dinamarca, el 15 de noviembre en Copenhague; y Suiza, tres días más tarde en Santa Cruz de Tenerife

Según informó Helena Condis, en el Barcelona entienden la decisión tomada desde Las Rozas con su jugador, dado que Cubarsí pudo completar los noventa minutos frente a la Real Sociedad. Además, al joven futbolista le ha hecho mucha ilusión recibir la llamada de la Selección Española.

Su herida está plenamente cicatrizada y pese a que durante este martes estuvo indispuesto, con vómitos, hoy ya se encontraba mucho mejor, y pudo completar su viaje hasta Madrid antes de que la expedición vuele a Copenhague para jugar este próximo viernes ante Dinamarca.

DAVID SÁNCHEZ REFLEXIONA SOBRE CUBARSÍ

La situación con el jugador azulgrana con la Selección Española con respecto a la convocatoria por parte de Luis de la Fuente ha despertado cierta reflexión en el periodista David Sánchez, que cree que la decisión de convocar al central del Barcelona no fue tan sencilla al principio, por ciertas razones que atribuye a la presión que el club azulgrana tiene para que no le convoquen demasiados futbolistas: "Cubarsí viene de unas molestias en la cara que le obligaron a jugar con máscara el otro día en Anoeta y tengo la sensación de que en su no convocatoria tuvo más que ver la presión que ejerce el Barcelona para que no le convoquen a tantos jugadores que no por algo que le pidiese el cuerpo al seleccionador".

Pese a las molestias físicas que pudo arrastrar el defensa del Barcelona en su último partido en Anoeta, su calidad no estuvo puesta en duda.

David Sánchez sabe que el seleccionador español es totalmente consciente del potencial del central y por su nivel en la Liga, sabe perfectamente que Cubarsí es uno de los mejores del país en su posición: "Luis de la Fuente sabe perfectamente que Cubarsí es uno de los mejores centrales de este país y por eso, a la mínima que ha podido, le ha convocado".

Esta reflexión viene a raiz de una complicada situación que sucede cada vez que hay una 'ventana' de partidos internacionales, en la que los grandes clubes se quedan prácticamente en cuadro para seguir trabajando, a sabiendas del riesgo que tienen sus internacionales de caer lesionados. Más, en una temporada, si cabe, especialmente delicada con el asunto de las lesiones de los futbolistas de dichos clubes.

Por todo ello, la conclusión para David Sánchez es clara. La llamada de De la Fuente Cubarsí es "completamente lógica y esperada".