Montse Tomé: "Tengo claro lo que me gusta ver de las futbolistas: compañerismo, colaboración y saber estar"

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, aseguró este martes que no cierra la puerta "a ninguna jugadora", aunque insistió en que "el único camino" para estar en la selección "es la autoexigencia", teniendo en cuenta que le "gusta ver ese compañerismo, esa colaboración y saber estar", al mismo tiempo que reveló que la jugadora del FC Barcelona Claudia Pina le dijo antes de los Juegos Olímpicos de París que estaba de nuevo "disponible".

"Hay muchísimo trabajo detrás que nos ha hecho decidirnos por estas futbolistas, que creemos que son las que nos pueden ayudar en estos partidos. Y hablar de las futbolistas que no están, es algo que no me gusta. Las jugadoras que vienen nos dan todas las garantías. Queremos ver a estas futbolistas en contexto internacional, se merecen estar en esta convocatoria y es lo que podemos argumentar", explicó la entrenadora en rueda de prensa desde la Ciudad de Fútbol de Las Rozas.

Tras anunciar la lista para los amistosos ante la República de Corea y Francia, Tomé defendió que su elaboración responde al "rendimiento deportivo" para "rendir al máximo nivel". "Necesitamos ver a más futbolistas que se puedan desenvolver en el contexto. Es un partido internacional que es muy difícil de ver en los partidos en nuestra liga. No hemos regalado nada a nadie, todas las futbolistas que están aquí tienen el nivel para estar y han dado el rendimiento para estar aquí. Es la lista que necesitamos hoy", argumentó.

"Buscamos hacer el equipo que necesita la selección para rendir. Valoramos el contexto internacional, que es totalmente diferente al club, pero lo es en todo, lo es en el campo, lo es en la gestión, lo es en el día a día aquí. Hemos probado a muchas futbolistas, tenemos una información de lo que queremos ver del equipo, de las jugadoras, y aquí no hay ninguna puerta cerrada a ninguna jugadora", afirmó tajante.

Para Tomé es importante pensar en "cuál es el equilibrio para tener 24 en la convivencia de la selección". "Y el único camino aquí es la autoexigencia", sostuvo, ante la ausencia de jugadoras como Irene Paredes, Jenni Hermoso o Misa Rodríguez. "No me gusta hablar de fijas porque al final creo el camino de la élite es la autoexigencia, cada día tienes que hacer el trabajo para estar al máximo nivel. Tengo claro que las 24 futbolistas que están aquí son las que ahora mismo se lo merecen", reiteró.

"Las jugadoras que no están tienen que seguir trabajando para estar. Estamos en la línea de crear al equipo que nos represente en la Eurocopa. Siento que todas las futbolistas tienen que trabajar duro para querer estar en esa lista y ahora pues tenemos hasta 24 futbolistas que son las que nos van a representar y son con las que queremos trabajar", agregó.

"TODAS LAS JUGADORAS QUE QUIERAN VENIR VENDRÁN, Y CONTADOR A CERO"

"No quiero decir si estas jugadoras no han cumplido, simplemente tengo claro cómo quiero que sea el equipo. Tengo claro lo que a mí me gusta ver de las futbolistas cuando están en el campo, cuando están fuera de él, esa colaboración, ese compañerismo, ese saber estar y lo digo sintiéndolo desde lo más profundo", prosiguió, poniendo "de auténtico ejemplo" al equipo masculino.

El gran nombre propio de la convocatoria es Claudia Pina, que regresa dos años después, después de hablar con la seleccionadora. "Habló con nosotros antes de los Juegos, y es una jugadora que está disponible para la selección en lo que necesitemos. A partir de ahí, está en un momento bueno en el equipo, está trabajando bien, está consiguiendo una regularidad que otros años no habíamos visto tanto", elogió.

"Muy cerca del área es una jugadora que arma muy rápido la pierna, que tiene finalización, que es muy inteligente, tiene bastantes registros que nos ayudan, y ahí está disponible, y todo lo anterior, todo lo que ha pasado anteriormente, todas las futbolistas que quieran venir, y nosotros valoremos para poder venir, vendrán, y contador a cero. Para mí, todo lo anterior es pasado, y a partir de ya hace un año hemos dado un paso diferente hacia adelante", agregó sobre una de 'las 15' que pactaron no acudir más a la selección mientras estuviera dirigida por Jorge Vilda.

Así, Tomé pidió "valorar que las futbolistas quieren estar en la selección, que es lo normal", y confesó que Mapi León, del FC Barcelona, "sigue creyendo que no quiere venir". "A partir de ahí, respetamos la decisión", agregó.

"España necesita reajustarse, reubicarse, empezar a confiar en el trabajo, confiar que llevamos un año remando, que hemos conseguido rendimiento a pesar de todo. El equipo se ha reencontrado con el juego. Siento que los dos partidos los pudimos ganar. En lo que pensamos es en hacer nuestro trabajo bien, en ser justos con la selección, ir en la línea de nuestros criterios. Insisto mucho en dentro y fuera del campo, y lo que tiene que ser una convivencia en la selección", opinó, aunque evitó hablar de "cambio de ciclo".

Finalmente, Tomé mandó "mucho ánimo y fuerza a todas esas ciudades que se han visto afectadas" por la DANA.