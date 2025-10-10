Dani Olmo, la enésima baja de España: Se vuelve a Barcelona lesionado

Dani Olmo causa baja para los partidos de la selección española ante Georgia y Bulgaria, correspondientes a la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, tras retirarse del último entrenamiento y ser sometido a unas pruebas que confirman que sufre una lesión muscular.

"Dani Olmo no podrá enfrentarse a Georgia en Elche y a Bulgaria en Valladolid por lesión", informa un parte médico de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que tras lo ocurrido en la ventana de septiembre con Lamine Yamal, amplía la información en busca de máxima transparencia y evitar conflictos con clubes.

"El jugador llegó el pasado lunes a la concentración con signos de fatiga muscular como informó el FC Barcelona. Desde ese momento la sintomatología ha ido mejorando poco a poco con tratamiento y dosificación de cargas. Por lo que en el día de hoy estaba planificado que el delantero hiciera exclusivamente una parte del entrenamiento programado donde ha referido molestias musculares en la pierna izquierda", desvela.

Tras retirarse del entrenamiento por sentir molestias, los doctores de la selección española le sometieron a unas pruebas médicas que desvelaron una lesión muscular que provoca su regreso a casa tras estar desde la tarde del lunes concentrado en la Ciudad del Fútbol.

EFE Dani Olmo celebra un gol con el Barcelona esta temporada

"Se ha diagnosticado una lesión muscular de la que se ha informado a los servicios médicos del FC Barcelona. El jugador iniciará su recuperación en la concentración de la selección y mañana regresará a Barcelona cuando el resto de la expedición viaje hasta Elche para enfrentarse a la selección georgiana", sentencia el comunicado.

Olmo se suma de esta manera a una gran lista de bajas que sufre el seleccionador Luis de la Fuente, que no podrá contar ante Georgia y Bulgaria con Dani Carvajal, Dean Huijsen, Rodri Hernández, Fabián Ruiz, Fermín López, Gavi, Lamine Yamal o Nico Williams.