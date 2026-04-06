Momentos de tensión a la llegada del Sevilla a la capital hispalense tras la derrota en Oviedo y LaLiga responde

Momentos de tensión a la llegada del Sevilla a la capital hispalense tras la derrota en Oviedo

El Sevilla acumula tres derrotas consecutivas, y cinco partidos sin ganar, tras caer este domingo por 1-0 en Oviedo. Esta derrota deja al equipo hispalense con dos puntos de ventaja sobre el descenso que abre el Elche.

Esta mala situación deportiva, unida al mal clima social que rodea al club hispalense durante los últimos meses, ha provocado que varios aficionados acudieran anoche a la llegada del equipo a la capital andaluza provocando momentos de tensión tanto en el aeropuerto, como en la ciudad deportiva, como muestra el vídeo de nuestro compañero Isaac Escalera.

Gritos, sobre todo contra el presidente José María del Nido Carrasco, pero también los jugadores fueron el destino de la ira de los aficionados allí presentes. La policía tuvo incluso que acudir para que la situación no fuera a mayores.

comunicado laliga

A través de un comunicado, LaLiga ha mostrado su apoyo a la plantilla y a los directivos del Sevilla, criticando la actitudad de las personas que insultaron a los miembros del equipo.

"LALIGA condena las amenazas, insultos e intimidaciones contra jugadores, técnicos, directivos y empleados de los clubes profesionales. LALIGA, tras los acontecimientos ocurridos ayer en Sevilla, procederá a denunciar los graves hechos producidos y colaborará con las autoridades para identificar a los responsables. Quien traspasa la línea de la crítica y entra en la amenaza, la intimidación o el acoso deja de actuar como aficionado y pasa a actuar como violento. Y frente a los violentos, LALIGA actúa y actuará"