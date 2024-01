El momento en el que Rafa Nadal va a decidir el futuro de su carrera en el tenis: "Lo tiene todo pensado"

Todos nos quedamos helados cuando Rafa Nadal terminaba su último partido en Brisbane magullado. Este domingo confirmaba que su lesión y su estado físico no son los ideales para afrontar un Grand Slam como el Open de Australia. Sobre esta cuestión se habló en Tiempo de Juego, donde Ángel García desveló el momento en el que va a decidir el futuro de su carrera.

Audio





Ese microdesgarro muscular en la zona de la cadera izquierdaes un aviso al propio tenista español. Aunque es diferente y menos grave que la padecida por el balear en año pasado durante el mismo Grand Slam que se va a perder, indica la fragilidad con la que ha regresado a la competición tras un año fuera de las pistas.

En cualquier caso, Ángel García destacó que ha sido el mismo equipo de Rafa Nadal el que le ha levantado el ánimo con las perspectivas de futuro del 22 veces campeón de Grand Slam. Creen que han cumplido con los objetivos planteados para este primer torneo y confían en llevar este regreso a buen puerto.

Rafa NadalEFE





El tenista balear buscará ponerse encontrar la mejor forma posible de cara a la gira de tierra batida, donde intentará dar su mejor versión. Al final, este inesperado contratiempo no le cambia su hoja de ruta en 2024, aunque sí le provoca una cierta alteración. Nadal pretende despedirse por todo lo alto y eso sigue en pie.

Decidir el futuro de su carrera en el tenis

"Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos a 5 sets", señalaba el balear en el comunicado en el que hacía oficial que no estará en Australia, "he trabajado muy duro durante el año para este regreso y como siempre he dicho mi objetivo es estar a mi mejor nivel en 3 meses".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

??? @lamacope, en #TertulionTJCOPE sobre Rafa Nadal



?? "Nadal se ha ganado retirarse como le de la gana"



?? "Si a el le hace feliz jugar, pues que juegue"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/yWAtbbyLaB — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 8, 2024

Rafa Nadal afronta un nuevo planteamiento en su recorrido con la mirada puesta, especialmente, en la arcilla, donde tiene depositados sus principales objetivos, Roland Garros, del 26 de mayo al 9 de junio, y los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahí siempre estuvo el punto de mira, solo que el camino será diferente.

Antes del segundo Grand Slam del curso, Rafa Nadal afrontará el compromiso fijado en Las Vegas junto a Carlos Alcaraz, que no es más que una exhibición en Estados Unidos. Además, se contempla eventos como el Masters 1000 de Montecarlo, el Conde de Godó de Barcelona, donde confirmó su presencia, y el torneo de Roma.

Rafa Nadal celebra uno de los puntos ante ThiemEFE





Rafa Nadal en tierra batida es lo más dominante que se ha visto en la historia del tenis, y así lo demuestran sus 14 títulos en Roland Garros, los 12 en el Masters 1000 de Montecarlo, los 10 en el Masters 10000 de Roma, los 11 en el Trofeo Conde de Godó o incluso los cuatro en el Mutua Madrid Open.

"Lo tiene todo pensado"

En el aire queda su participación en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami antes de dar el salto a la tierra batida. Eso lo marcarán las sensaciones, pero la prioridad es no precipitarse. En esos meses, Rafa Nadal va a dejar claro cómo va a ser su futuro en el mundo del tenis, como explicó Ángel García en Tiempo de Juego.

El español se medirá sobre polvo de ladrillo durante los meses de abril y mayo y despejará la duda sobre cuándo se retirará. El rendimiento de Rafa Nadal en esos torneos va a ser vital para saber cuánto prolongará su carrera. En cualquier caso, y salvo lesión mayor, su presencia en Roland Garros y los Juegos Olímpicos es incuestionable.