La pesadilla de Salah por celebrar la Navidad con su familia

Mo Salah vive un gran momento esta temporada. El delantero egipcio lidera a un Liverpool que es líder en la Champions League y en la Premier League de la mano de Arne Slot. A sus 32 años suma 18 goles y 15 asistencias en 24 partidos esta campaña y aunque aún no ha renovado su contrato con los reds, todo apunta a que lo hará hasta 2028 y seguirá siendo el gran exponente de la entidad.

Pero no todo son noticias felices para Salah. Como todos los años ha recibido lamentables críticas e insultos tras posar con su familia celebrando las fiestas navideñas. El egipcio subió una foto a sus redes sociales en la que aparecía junto a su mujer Magi y sus dos hijas Makka y Kayan. De fondo un árbol de Navidad y una figura de jengibre.

Pese a ser musulmán, la estrella del Liverpool lleva años celebrando la Navidad con los suyos y sufriendo el mismo problema. Muchos de sus seguidores no lo aceptan y sus redes sociales se llenan de mensajes: "No entiendo cómo un no cristiano celebra el nacimiento de Jesús, a pesar de que el islam prohíbe vehementemente a los musulmanes tal acto. Alguien tiene que decirle que tiene derecho a la fe que quiera. Que sea cristiano si es lo que quiere, pero lo que estás haciendo como musulmán es poco menos que HIPOCRESÍA", le escribió un usuario.