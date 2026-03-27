El Mirandés rescata un punto ante el Córdoba

El Córdoba y el Mirandés firmaron este viernes un empate a dos en El Arcángel en un duelo marcado por la fragilidad mental del conjunto local, que dejó escapar una renta de dos tantos conseguida en el arranque de la segunda mitad para acabar cediendo un punto ante el empuje del colista.

El choque comenzó con un ambiente enrarecido en la grada y un susto mayúsculo para los locales antes de cumplirse el minuto 5, cuando un despeje defectuoso de Isma Ruiz se estrelló en el larguero y obligó a Iker Álvarez a lucirse tras el rechace rematado por Juan Gutiérrez.

Pese a las dudas iniciales, el cuadro blanquiverde logró sacudirse la presión y abrir el marcador al cuarto de hora de juego por mediación de Diego Bri, que aprovechó un balón suelto en la frontal del área a la salida de un córner para batir a Juan Palomares con un potente disparo cruzado.

La ventaja dio alas a los hombres de Iván Ania, que acumularon llegadas peligrosas de las botas de Carracedo y el propio Diego Bri, aunque el miedo a perder afloró en el tramo final del primer acto, permitiendo que Carlos Fernández perdonara el empate en un mano a mano tras un error en la entrega de Dalisson.

La reanudación pareció sentenciar el encuentro a favor de los andaluces en el primer minuto, cuando una eficaz presión alta de Rubén Alves culminó con una asistencia perfecta para que Adri Fuentes definiera por bajo y colocara un 2-0 en el luminoso.

Sin embargo, la alegría local resultó efímera al señalar el colegiado la pena máxima por un agarrón de Xavi Sintes sobre Unax del Cura en el minuto 53, un castigo que Carlos Fernández transformó lanzando el balón a una escuadra para devolver la esperanza a la escuadra rojilla.

El gol visitante desató el pánico en las filas del Córdoba y el Mirandés no desaprovechó la oportunidad de igualar la contienda apenas nueve minutos después, aprovechando una acción en la que Unax superó a su marca para servir un pase de la muerte que Carlos Fernández empujó a la red firmando su doblete particular.

En un último cuarto de hora convertido en un asedio agónico a la desesperada, el conjunto cordobesista buscó el tanto de la victoria estrellando el balón en la madera en dos ocasiones, primero por medio de Goti y ya en el tiempo añadido con un disparo de Kevin Medina, sellando un empate insuficiente que mantiene encendidas las alarmas en El Arcángel.