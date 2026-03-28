Las remontadas de Alemania y Países Bajos, protagonistas de la jornada de amistosos internacionales

Alemania derrotó este viernes a Suiza por 3-4 con una gran noche de Florian Wirtz, que marcó dos goles e hizo los pases de los otros dos en medio de un partido en que los dirigidos por Julian Nagelsmann brillaron en ataque, pero se complicaron las cosas con errores en defensa.

Alemania salió al campo con una actitud agresiva, presionando alto y generando ocasiones, pero cometió fallos puntuales atrás que fueron aprovechados por una Suiza eficiente y minimalista que logró irse dos veces en ventaja durante los primeros 45 minutos.

En el 17 Ndoye abrió el marcador para Suiza, en una jugada que estuvo precedida de un mal pase de Nico Schlotterbeck en la salida alemana. Tras el gol, la tónica siguió siendo la misma y Alemania siguió llegando hasta que en el 26, aprovechando un centro desde la izquierda de Wirtz tras un saque de esquina cobrado en corto, Jonathan Tah empató con un remate de cabeza.

EFE Jonathan Tah festeja su gol contra Suiza.

Sin embargo, Suiza se volvió a ir en ventaja en el 41 con un remate de cabeza de Breel Embolo a centro de Widmer desde la derecha. La jugada había empezado otra vez con una pérdida de balón en la salida. En el 43 Suiza estuvo cerca del tercero con un contragolpe que terminó con un remate de Rieder al larguero pero Alemania en la última jugada antes del descanso volvió a empatar por intermedio de Gnabry.

Gnabry, Havertz, Leon Goretzka y Wirtz estuvieron cerca del tercero en el primer cuarto de hora de la segunda parte. Pero del lado suizo también hubo un aviso en un contragolpe peligroso. Finalmente, en el 61 Wirz logró marcar con un remate espectacular al segundo poste desde el vértice exterior del área en el que el balón se coló por la escuadra.

El partido parecía liquidado. Sin embargo, en el primer remate a puerta suizo de la segunda parte llegó el tercer gol helvético marcado por Joel Monteiro con un disparo desde fuera del área. Pero Wirtz volvió a mostrar que era su noche y marcó el cuarto gol alemán con un remate desde del borde del área a pase en corto de Pascal Gross

La remontada que concluyeron el central Virgil van Dijk y Tijani Reijnders llevaron a la victoria a Países Bajos ante la selección de Noruega que, sin Erling Haaland ni Martin Odegaard, encajó una derrota casi año y medio después.

EFE Virgil van Dijk celebra su gol contra Noruega.

El combinado de Staale Solbakken, una de las sensaciones de la fase de clasificación para el Mundial 2026, intratable ante sus rivales, no perdía un partido desde que fue superado en la Liga de Naciones el pasado 13 de octubre de 2024 ante austria. Once victorias y un empate resumían el recorrido del combinado escandinavo del que se esperan grandes cosas en la fase final.

Ubicado en la fase de grupos mundialista con Francia, Senegal y Bolivia o Irak, Noruega perdió en el encuentro de preparación frente a Países Bajos, un rival con más historia y reputación en las grandes competiciones que aprovechó sus ocasiones para dar la vuelta a la ventaja de su rival y hacerse con un triunfo de mérito.

El lateral Ben White, que dejó fuera de la convocatoria a Trent Alexander-Arnold, se convirtió en héroe y villano para Inglaterra. Marcó el 1-0 para Inglaterra en Wembley, pero minutos después cometió un torpe penalti que Fede Valverde transformó y que otorgó a Uruguay un empate en un partido plano y aburrido que incrementa las dudas de los ingleses a dos meses y medio para el comienzo del Mundial.

EFE Valverde celebrando su gol contra Inglaterra.

Los aficionados ingleses se dedicaron durante noventa minutos a lanzar aviones de papel al campo. Tal era su hartazgo ante el juego de su equipo, aburrido, plano y sin riesgos, que su único entretenimiento era la papiroflexia. El gol de Ben White en la recta final, anulado por su propio penalti, incrementa las dudas de la Inglaterra y su unidad B a dos meses del Mundial.

Thomas Tuchel reservó a jugadores importantes, como Harry Kane, Declan Rice y Jude Bellingham, y dio la oportunidad a algunos futbolistas para que se ganaran el puesto en la Copa del Mundo, pero estos no pudieron hacerlo peor. No porque jugaran mal, sino porque directamente ni se presentaron a un Wembley al completo y en el que probablemente muchos aficionados se arrepintieron de pagar la entrada.

Un gol de cabeza de Neil Aynaoui, en el minuto 89, dejó sin victoria a una buena selección ecuatoriana que plantó cara a los campeones de África, fue mejor durante muchos minutos y demostró que está lista para afrontar el Mundial.

El empate, pese a todo, no dejó insatisfecho a nadie. Marruecos evitó la derrota en el debut de Mohamed Ouabi y Ecuador demostró que está para grandes empresas, porque a su imponente despliegue físico añade el sentido del juego que le ha dado el argentino Sebastián Beccacece.