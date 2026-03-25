Michel relata el episodio que vivió en el pasado con el Real Madrid: "Quedamos para firmar y no me presenté"

El actual técnico del Girona FC Míchel Sánchez repasa su trayectoria en una entrevista en el podcast de YouTube de Feeberse donde revela que estuvo a punto de fichar por el conjunto blanco cuando era jugador, pero sus miedos y el arraigo a su barrio le hicieron dar marcha atrás en el último momento.

En una extensa charla, Míchel Sánchez, uno de los entrenadores de moda en el fútbol europeo, ha abierto las puertas de su pasado para explicar uno de los episodios menos conocidos de su carrera: el día que dijo "no" al Real Madrid.

Míchel, que por aquel entonces destacaba como una de las perlas de la cantera del Rayo Vallecano y era fijo en las categorías inferiores de la selección española, relató cómo Paco de Gracia, histórico ojeador madridista, consiguió el teléfono de sus padres para cerrar su incorporación.

"Quedamos para firmar por el Real Madrid y no me presenté", confiesa el técnico madrileño. A pesar de la insistencia de su entorno, que le repetía que era la oportunidad de su vida, Míchel decidió quedarse en Vallecas.

"No estaba preparado. Tenía muy poco bagaje de cultura deportiva y estaba encerrado en mi barrio. Era mi zona de confort y no quería salir de ahí".

A pesar de que con el tiempo reconoce que pudo ser un buen momento para dar ese paso, asegura sentirse "superorgulloso" de la carrera que construyó en el Rayo, donde se convirtió en un ídolo eterno para su afición.

Tras llevar al Girona a lo más alto de la tabla y clasificarlo para la Champions League, Míchel se siente ahora mucho más preparado que aquel joven que temía salir de Vallecas. Perteneciente al City Group, el técnico reconoce que su evolución ha sido total.